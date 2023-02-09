Вячеслав Фетисов не уверен, что россиянам нужно ехать на Олимпиаду-2024 без флага и гимна

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов не уверен, что россиянам нужно ехать на Олимпиаду-2024 без флага и гимна.

«Недавно я пригласил в свою программу на одном из телеканалов обсудить этот вопрос близких мне людей. Они пришли... и буквально через десять минут разбились на три лагеря. Консенсуса так и не нашли: надо — не надо, с флагом — без флага... Я раньше придерживался однозначного мнения: спортсмены здесь ни при чем и надо ехать в статусе, который разрешат. Но сегодня ситуация в мире изменилась, и сейчас я не имею прямого ответа на этот вопрос. Нам навязывают дополнительные условия, вынуждают их обсуждать. Я так полагаю, что кому-то выгодно россиян разъединить, что, собственно говоря, и случилось у меня в студии. Считаю, что решение по участию и в каком статусе, если будет такая возможность, должно быть принято на уровне руководства страны, и это решение должно не разъединить общество, а наоборот, сплотить», — приводит слова Фетисова "KP.RU".

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях.

В декабре 2022 года Олимпийский саммит одобрил предложение допустить российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях в Азиатском регионе.