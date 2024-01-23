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Сегодня, 23:00

Отсидевшая в российской тюрьме Грайнер попала в заявку сборной США на Олимпиаду. Американка вновь в форме?

Бриттни Грайнер попала в заявку сборной США на Олимпиаду в Париже
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Бриттни Грайнер (в центре).
Фото Global Look Press
Бриттни Грайнер.
Фото Global Look Press
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Бриттни может стать трехкратной олимпийской чемпионкой.

До Олимпиады в Париже еще полгода, однако женская сборная США по баскетболу уже объявила предварительный состав на Игры. Главной новостью стало включение в расширенный список Бриттни Грайнер. Грайнер — та самая баскетболистка, выступавшая за УГМК и получившая девять лет российской колонии. На Родину Бриттни вернулась после того, как ее обменяли на россиянина Виктора Бута. Неужели девушка смогла вновь стать той самой звездной центровой, о которой говорили как о лучшем игроке планеты?

Оправилась после тюремного заключения

Женская сборная США по баскетболу — не просто лидер в мире, а удивительный гегемон. На Олимпиаде американки не проигрывают начиная с 1996 года, после того как в 1992 году второй в своей истории титул взяли советские баскетболистки, представлявшие тогда объединенную команду СНГ. Победная серия американок связана не только с высоким уровнем игроков, но еще и с особым подходом к ключевым стартам. Так, первый тренировочный лагерь для сборной организуют за полгода до первой игры на ОИ в Париже. Уже на следующей неделе вместе будут тренироваться 18 лучших баскетболисток Америки. При этом на Олимпиаду поедут не все из них — итоговая заявка позволяет включить только 12 игроков. Задача главного тренера сборной США Шерил Рив не только настроить игровые связи, но и определить, кто лишний.

Бриттни Грайнер и&nbsp;Виктор Бут. Грайнер едет домой после 10 месяцев в российской тюрьме. Финал саги американской баскетболистки

И главная интрига — попадет ли на Игры в Париже Бриттни Грайнер. В предварительный состав тренерский штаб ее включил. Более того, Бриттни, судя по всему, планируется как важный игрок основы — наравне с Дайаной Таурази, Эйджи Уилсон и Брианни Стюарт. Грайнер впервые появится в сборной после Олимпиады в Токио. И после того, как провела 10 месяцев в российской тюрьме. Бриттни арестовали в феврале 2022 года, когда в аэропорту Шереметьево в ее багаже нашли картриджи для вейпа с гашишным маслом, которое разрешено в США, но запрещено в России. 4 августа того же года Химкинский суд приговорил спортсменку к девяти годам лишения свободы. Правда, до конца мотать срок не пришлось — уже в декабре Россия договорилась с американцами об обмене заключенными — Бриттни полетела домой в ответ на освобождение осужденного в Штатах бизнесмена Виктора Бута.

Бриттни Грайнер.
Фото Global Look Press

Американка может помочь установить США исторический рекорд

После возвращения в Америку Грайнер вела активную публичную жизнь. Она планирует написать книгу о своем тюремном заключении, а ESPN и Disney уже готовят фильм о невероятных «приключениях» американки в России. Несмотря на долгую паузу в карьере — о полноценных тренировках ни в СИЗО, ни в колонии не могло идти и речи, — Бриттни быстро вернулась на паркет и уже в мае 2023 провела первую игру после освобождения из-под стражи. Грайнер выступает за «Финикс Меркури», команду, за которую она играла на протяжении всей своей североамериканской карьеры и которая задрафтовала ее в 2013 году. Возвращение не было простым — первое время результаты не шли как у клуба в целом, так и у Грайнер в частности. Однако со временем статистика Бриттни наладилась и пусть она не феноменальна, как в былые годы, но стабильна.

Так что с игровой точки зрения серьезных вопросов к возвращению Грайнер в сборную нет. Безусловно, в этой истории есть и политический, и PR-момент, но он не ключевой. Понятное дело, что тюремное заключение никому не идет на пользу, но и крест на карьере точно не ставит. В конце концов, Бриттни не первая и не последняя, кто получил такой опыт. Схожий срок провел в различных российских исправительных учреждениях футболист Александр Кокорин. Но он не сломался и даже смог начать новый этап в своей карьере — сначала поехал в итальянскую «Фиорентину», а сейчас выступает на Кипре за «Арис» из Лимассола. Ничего не мешает и Грайнер в свои 33 года вновь стать лидером мирового баскетбола и выиграть со сборной США третье свое золото.

Бриттни Грайнер. Грайнер провела первый матч после российской тюрьмы. Она нацелена на Олимпиаду

Для сборной США возможная победа в Париже станет восьмым олимпийским титулом подряд. Это будет рекорд для любого олимпийского командного вида за всю историю проведения современных Игр и перебьет достижение мужской сборной США по баскетболу, доминировавшей с 1936 года по 1968-й — ровно до исторической встречи со сборной СССР в Мюнхене в 1972 году.

Сборная США по баскетболу
Бриттни Грайнер
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