Французы хотят провести зимнюю Олимпиаду после летней. Оно им точно нужно?

Что не так с альпийской заявкой.

Еще не прошли летние Игры в Париже, а французы уже нацелились на еще одну Олимпиаду — зимнюю в 2030 году. НОК страны направил в Международный олимпийский комитет соответствующую заявку.

«Этот документ, переданный в МОК, является результатом нашей работы, проводимой с июля. Это демонстрация наших амбиций по проведению Игр нового формата», — заявил президент Олимпийского комитета Франции Давид Лаппартьен.

Заявка страны выглядит интересно, но не выигрышно. Непонятно, хотят ли сами французы проводить две Олимпиады за шесть лет.

Соперники

Другими кандидатами на проведение ОИ-2030 являются США, Швеция и Швейцария. Фаворитом многие называют скандинавов. Дело даже не в красивой заявке, а в том, что шведы ни разу не принимали зимние Игры. Франция была хозяйкой на трех Олимпиадах: Шамони-1924, Гренобль-1968, Альбервиль-1992. Дважды зимний спортивный форум заглядывал в швейцарский Санкт-Мориц, правда, это было в первой половине прошлого века — 1928-м и 1948-м. Четыре раза Игры проходили в США: Лэйк-Плэсид в 1932-м и 1980-м, Скво Вэлли-1960 и Солт-Лейк-Сити-2002.

Американцы снова хотят провести Олимпиаду в Солт-Лейк-Сити, но у них нет четкого желания, чтобы это случилось именно в 2030 году. Для них предпочтительней 2034 год. Все из-за летних Игр в Лос-Анджелесе, которые пройдут в 2028-м. Две Олимпиады за два года кажутся для США слишком серьезным вызовом. Кстати, выборы стран-хозяек зимней Олимпиады 2030-го и 2034-го могут произойти одновременно. Подобное относительно недавно сделали с летними Играми, когда право на проведение соревнований получили Париж и Лос-Анджелес.

Фото Global Look Press

Проблемы Франции

Французы же нацелены именно на 2030 год, несмотря на то что получили ворох проблем в преддверии летней Олимпиады в Париже. Самой обсуждаемой, но не единственной из них стало нашествие клопов на столицу. Паразитов в городе стало много, и местные чиновники забили тревогу: «Государство должно срочно собрать всех заинтересованных лиц, чтобы принять план действий, подходящих для борьбы с этим бедствием, поскольку Франция готовится принять Олимпийские и Паралимпийские игры в 2024 году», — написал заместитель мэра Парижа Эммануэль Грегуар. Масло в огонь подлило издание Le Parisien, предупредив своих читателей, что, помимо клопов, летом-2023 город «атакуют» крысы и комары.

Также власти пока не могут до конца разобраться с уличными книготорговцами. На время Олимпиады букинистов хотят переселить с их исторического места на набережной Сены. Во время церемонии открытия Игр по реке должны пустить 160 лодок, а присутствие торговцев может стать угрозой безопасности. Несмотря на то что муниципалитет берет на себя все расходы по временному переезду, букинисты пока не хотят покидать родную набережную.

Плюс имеются сложности, обычные для крупных европейских городов, которые тоже нужно решать. Это, например, протесты граждан против пенсионной реформы, забастовки работников, недовольных оплатой труда, и другие.

Зимняя Олимпиада тоже может принести негативные последствия. Так на проведение зимних Игр в 2030-м претендовал Саппоро. Однако в начале октября этого года японцы отозвали свою заявку. Согласно опросам, 60 процентов местных жителей были против Игр. Все из-за коррупционного скандала вокруг заявки Токио-2020. По делу были обвинены 15 человек за дачу взяток при заключении спонсорских контрактов перед Олимпиадой.

Однако у французов нет возможности, чтобы провести летнюю Олимпиаду, а потом посмотреть, нужно ли вписываться в зимнюю. Голосование за страну-хозяйку Игр 2030 года, скорее всего, пройдет в июле, но точно раньше старта ОИ в Париже.

Фото Global Look Press

Проблемы з аявк и

Предполагается, что Олимпиада-2030 пройдет в двух регионах Франции: Овернь-Рона-Альпы и Прованс-Альпы-Лазурный Берег. Большинство соревнований пройдут рядом с местами, где до этого проводились зимние Игры. Президент региона Овернь-Рона-Альпы заявил, что у них для проведения Олимпиады имеется уже вся инфраструктура. Соревнования по бобслею, скелетону и санному спорту готова принять трасса Ла-Плань, построенная к Играм в Альбервилле. Лыжный трамплин в Крушавеле подойдет и для прыгунов, и для двоеборцев. Гран-Борнан без проблем проведет биатлонные старты.

Соревнования, которые проводятся в помещении, должна принять Ницца. На карте заявки обозначены керлинг, шорт-трек, фигурное катание и хоккей. Однако старты в конькобежном спорте нигде не указаны. Проблема в том, что в Ницце нет стадиона для этого вида спорта. Строить его, вероятно, французы не собираются. Скорее всего, соревнования по конькобежному спорту, если заявка выиграет, предложат городу за пределами Франции.

Таким образом, это может продолжить неприятный тренд, который задают итальянцы с их Олимпиадой-2026. Хозяева следующих зимних Игр не смогли реанимировать свою старую санно-бобслейную трассу. В результате медали в бобслее, скелетоне и санном спорте разыграют на треке, который находится не в Италии. Вероятнее всего, это будет австро-итальянская Олимпиада.

Несмотря на все трудности, заявка Франции вызвала одобрение у жителей регионов, в которых хотят провести Игры. Поддержали идею более 70 процентов опрошенных. Однако группа активистов не согласна с этими результатами. По их мнению, вопрос для жителей был некорректным, а именно звучал так: «Вы за или против организации Олимпиады и Паралимпиады 2030 года экологически чистым и благоприятным для климата способом».

Протестующая группа призывает провести референдум, чтобы поставить точку в вопросе поддержки населения. «Формулировка вопроса фальшивая. Мы продолжаем призывать к референдуму с публичными дебатами и четким вопросом, — говорит представитель этой группы. - И тогда, я уверен, что мы победим. Если регион настолько уверен в поддержке населения, почему бы не организовать этот плебисцит?»