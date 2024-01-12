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Сегодня, 10:00

Олимпийские игры 2024: основная информация — когда и где пройдут, медальный прогноз и выступит ли Россия

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Логотип Олимпийских игр в Париже
Фото Reuters
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Олимпиада в 2024 году пройдет в Париже. Олимпийские игры: история и в каком году зародились

Крупнейшие международные комплексные спортивные соревнования, которые проводят раз в четыре года под эгидой Международного олимпийского комитета (МОК), впервые состоялись в 1896 году. Хотя традиция Олимпиад зародилась еще в Древней Греции и существовала как часть религиозного культа. Античные Игры впервые прошли примерно в 776 году до нашей эры в городе Олимпия — отсюда и пошло название.

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В конце XIX века французский общественный деятель Пьер де Кубертен возродил традицию Олимпийских игр. По его мнению, слабое физическое состояние стало одной из причин поражения французов во франко-прусской войне 1870-1871 годов. На конгрессе, который проходил в июне 1894 года в Сорбонне Кубертен представил свои мысли и идеи международной публике. И таким образом, в самый последний день конгресса было принято решение о том, что первые Олимпийские игры современности состоятся в 1896 году в Афинах.

Олимпиада 2024: где пройдут Игры

33-и по счету летние Олимпийские игры пройдут в 2024 году в столице Франции — Париже. Всего будет задействовано 36 спортивных объектов, 14 из них находятся в радиусе 10 километров от Олимпийской деревни, которая расположена всего в 15 минутах от центра и знаменитых достопримечательностей, таких как Эйфелева башня и Большой дворец.

Часть соревнований примут прилегающие к столице Франции департаменты Ле-Ивелин, Сена и Марна, О-де-Сен и Сена-Сен-Дени. Олимпийские игры-2024 затронут и другие города. В частности, матчи футбольного турнира примут Бордо, Нант, Лион, Сент-Этьен, Ницца и Марсель. В Марселе также состоятся соревнования по парусному спорту, а турнир серфингистов состоится в Теахупоо на Таити.

Часы обратного отсчета до начала Одимпийских игр в Париже
Фото AFP

Олимпиада 2024: как выбрали организатора и кто претендовал на проведение

Кандидатами на проведение Игр были Будапешт (Венгрия), Гамбург (Германия), Лос-Анджелес (США), Париж (Франция), Рим (Италия). Также собирался участвовать в гонке Бостон (США), но этот город был заменен на Лос-Анджелес из-за отсутствия общественной поддержки. В конечном итоге четыре из шести кандидатов, кроме Лос-Анджелеса и Парижа, отозвали свои заявки из-за опасений по поводу размера, стоимости и сложности организации Олимпийских игр.

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В июне 2017 года исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) предложил проанализировать двойное голосование по определению городов — организаторов Игр 2024 и 2028 годов. Предложение было одобрено 11 июля 2017 года на внеочередной сессии МОК в Лозанне. Заявочные комитеты Парижа и Лос-Анджелеса обсудили, кто из них примет Игры 2024 года, а кто — 2028-го. Таким образом, столица Франции была выбран хозяйкой Игр 13 сентября 2017 года на 131-й сессии МОК в Лиме (Перу).

Для французов принципиальным было принять Игры именно в 2024 году, так как это увязано с празднованием столетия ОИ-1924, которые также прошли в Париже. Лос-Анджелес согласился уступить коллегам и принять ОИ-2028.

Фото AFP

Олимпиада 2024: комплекты наград и виды спорта на Играх в Париже

Спортсмены на Играх в Париже разыграют 329 комплектов наград в 32 видах спорта. Атлеты выступят в турнирах по следующим видам спорта:

  • академическая гребля

  • бадминтон

  • баскетбол

  • баскетбол 3x3

  • BMX-мотокросс

  • BMX-фристайл

  • бокс

  • борьба

  • брейкинг

  • водное поло

  • волейбол

  • гандбол

  • гольф

  • гребля на байдарках и каноэ

  • гребной слалом

  • дзюдо

  • конный спорт

  • легкая атлетика

  • марафонское плавание

  • маунтинбайк

  • настольный теннис

  • парусный спорт

  • плавание

  • пляжный волейбол

  • прыжки в воду

  • прыжки на батуте

  • регби-7

  • серфинг

  • синхронное плавание

  • скейтбординг

  • современное пятиборье

  • спортивная гимнастика

  • спортивное скалолазание

  • стрельба

  • стрельба из лука

  • теннис

  • трековые гонки

  • триатлон

  • тхэквондо

  • тяжелая атлетика

  • фехтование

  • футбол

  • хоккей на траве

  • художественная гимнастика

  • шоссейные гонки

Стадион Стад де Франс
Фото AFP

Олимпиада 2024: основные спортивные объекты

Игры в Париже получатся достаточного экономичными для организаторов, ведь из 35 олимпийских объектов 26 уже давно существуют (некоторым из них требовалась реконструкция), 8 — временные, 2 построят перед Олимпиадой. Среди них:

— «Стад де Франс»: здесь пройдут церемонии открытия и закрытия, легкая атлетика;

— «Пари-Ла-Дефанс Арена»: спортивная гимнастика и прыжки на батуте, гандбол (финальные матчи);

— Парк городского спорта на Елисейских полях (временный объект): шоссейные велогонки (финиш), баскетбол 3?3, брейкданс, марафон (финиш), спортивная ходьба (финиш), скейтбординг, скалолазание, триатлон (бег и велогонка);

— Арена на Марсовом поле (временный объект): пляжный волейбол;

— «Парк де Пренс»: футбол;

— «Ролан Гаррос»: теннис, бокс, волейбол (решающие матчи).

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Олимпиада: когда Игры проходили в России и СССР

В СССР прошли одни Олимпийские игры — XXII летняя Олимпиада в Москве в 1980 году. Ряд соревнований Олимпиады-1980 проводились в Ленинграде, Мытищах, а также вне РСФСР — в Киеве, Минске, Таллине. Общий зачет тогда выиграли спортсмены СССР (80 золотых медалей, 69 серебряных, 46 бронзовых), которые вместе с ГДР (47) завоевали более половины всех золотых наград. Ни один другой НОК не выиграл и 10 золотых медалей. Страны западного лагеря бойкотировали Москву-1980 из-за ввода ограниченного контингента советских войск в Афганистан.

В России прошли XXII зимние Олимпийские игры в Сочи в 2014 году. По итогам Олимпиады Россия с 13 золотыми медалями была на первом месте до октября 2017 года. Однако в связи с допинговым скандалом и расследованиями ВАДА последовала целая цепь событий, в результате которых ряд спортсменов лишили некоторых золотых, серебряных и бронзовых наград. Тем не менее Россия пока остается лидером медального зачета (11 золотых медалей, 10 серебряных и 9 бронзовых — всего 30).

Москва также претендовала на летнюю Олимпиаду 1976 и 2012 года, Санкт-Петербург — на проведение летней Олимпиады 2004 и 2016 года, а Сочи выставлял кандидатуру при выборе места проведения зимних Игр в 1994 и 1998 году, но добился успеха только с третьей попытки в 2007-м.

Логотип Олимпийских игр в Париже
Фото Reuters

Олимпиада: лидеры по медалям на летних Играх

  1. США. Золото: 1061. Серебро: 830. Бронза: 738. Всего: 2629.

  2. СССР (1952-1988). Золото: 395. Серебро: 319. Бронза: 296. Всего: 1010.

  3. Великобритания. Золото: 285. Серебро: 319. Бронза: 314. Всего: 918.

  4. Франция. Золото: 223. Серебро: 251. Бронза: 277. Всего: 751.

  5. Германия (без ГДР). Золото: 201. Серебро: 207. Бронза: 247. Всего: 655.

  6. Китай. Золото: 262. Серебро: 199. Бронза: 174. Всего: 634.

  7. Италия. Золото: 217. Серебро: 188. Бронза: 213. Всего: 618.

  8. Австралия. Золото: 164. Серебро: 173. Бронза: 210. Всего: 547.

  9. Венгрия. Золото: 181. Серебро: 154. Бронза: 176. Всего: 511.

  10. Швеция. Золото: 148. Серебро: 176. Бронза: 179. Всего: 503.

  11. Япония. Золото: 169. Серебро: 150. Бронза: 178. Всего: 497

  12. Россия (с 1996 + ОКР). Золото: 149 + 20. Серебро: 126+28. Бронза: 151+23. Всего: 497.
    (данные Wikipedia)

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Олимпиада: самые титулованные спортсмены в истории летних Игр

  1. Майкл Фелпс. Страна: США. Вид спорта: плавание. Количество наград: золото — 23, серебро — 3, бронза — 2, всего: 28.

  2. Лариса Латынина. Страна: СССР. Вид спорта: спортивная гимнастика. Количество наград: золото — 9, серебро — 5, бронза — 4, всего: 18.

  3. Пааво Нурми. Страна: Финляндия. Вид спорта: легкая атлетика. Количество наград: золото — 9, серебро — 3, бронза — 0, всего: 12.

  4. Марк Спитц. Страна: США. Вид спорта: плавание. Количество наград: золото — 9, серебро — 1, бронза — 1, всего: 11.

  5. Карл Льюис. Страна: США. Вид спорта: легкая атлетика. Количество наград: золото — 9, серебро — 1, бронза — 0, всего: 10.

  6. Биргит Фишер. Страна: ГДР. Вид спорта: гребля на байдарках и каноэ. Количество наград: золото — 8, серебро — 4, бронза — 0, всего: 12.

  7. Савао Като. Страна: Япония. Вид спорта: спортивная гимнастика. Количество наград: золото — 8, серебро — 3, бронза — 1, всего: 12.

  8. Дженни Томпсон. Страна: США. Вид спорта: плавание. Количество наград: золото — 8, серебро — 3, бронза — 1, всего: 12.

  9. Мэтт Бионди. Страна: США. Вид спорта: плавание. Количество наград: золото — 8, серебро — 2, бронза — 1, всего: 11.

  10. Рэй Юри. Страна: США. Вид спорта: легкая атлетика. Количество наград: золото — 8, серебро — 0, бронза — 0, всего: 0.
    10. Усэйн Болт. Страна: Ямайка. Вид спорта: легкая атлетика. Количество наград: золото — 8, серебро — 0, бронза — 0, всего: 0.

Логотип Олимпийских игр в Париже
Фото AFP

Олимпиада: участвует ли Россия в Играх-2024 в Париже

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил спортсменов из России и Белоруссии к Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе и только индивидуальных атлетов. К участию в соревнованиях будут допущены спортсмены, которые прошли квалификации в своих видах спорта и соответствуют ряду критериев. Не пройдут допуск представители командных видов спорта, а также спортсмены и персонал, которые поддерживали СВО и связаны с военными и другими силовыми ведомствами.

МОК подчеркнул, что символика России не может демонстрироваться на Олимпиаде в Париже. Запрет распространяется на все мероприятия и объекты Игр-2024.

Олимпийские игры: кто фаворит и медальный прогноз

Специализированное агентство Gracenote считает, что сборная США завоюет на Олимпиаде в Париже 37 золотых медалей и 126 наград в сумме. Для сравнения: на Играх-2020 в Токио летом 2021 года у американцев было 39 первых мест и 113 медалей всего, на Олимпиаде в Рио-2016 этой страной был установлен рекорд — 121 награда, в том числе 46 золотых.

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По прогнозу Gracenote, сборная Китая займет в Париже второе место в неофициальном командном зачете. Борьба за третье место при этом считается главной интригой.

Прогноз на общий медальный зачет на Олимпийские игры-2024 в Париже:

  1. США. Золото: 37. Серебро: 45. Бронза: 44. Всего: 126.

  2. Китай. Золото: 35. Серебро: 25. Бронза: 18. Всего: 78.

  3. Великобритания. Золото: 17. Серебро: 24. Бронза: 25. Всего: 66.

  4. Япония. Золото: 15. Серебро: 13. Бронза: 30. Всего: 58.

  5. Франция. Золото: 27. Серебро: 15. Бронза: 9. Всего: 51.

  6. Австралия. Золото: 15. Серебро: 17. Бронза: 18. Всего: 50.

  7. Италия. Золото: 14. Серебро: 14. Бронза: 22. Всего: 49.

  8. Германия. Золото: 10. Серебро: 13. Бронза: 15. Всего: 38.

  9. Голландия. Золото: 16. Серебро: 9. Бронза: 12. Всего: 37.

  10. Канада. Золото: 7. Серебро: 7. Бронза: 9. Всего: 23.

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