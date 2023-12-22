Олимпийскую сборную Норвегии спонсирует производитель оружия. А нейтральность доказывают атлеты из России

Уместность финансирования спортивных проектов из денег, заработанных на продаже вооружений, вызывает вопросы даже на Западе.

В Норвегии — новый скандал, связанный с происхождением спонсорских средств, которые идут на большой спорт. В начале декабря пацифисты требовали от федерации прыжков на лыжах с трамплина разорвать соглашение с компанией Nammo — ее вооружения используются армией Израиля в секторе Газа. Теперь издание NRK опубликовало статью, в которой утверждается: спонсором сборной Норвегии по гребле является Kongsberg Gruppen, поставляющая оружие в зону СВО для украинской армии. По мнению активистов, это сомнительное сотрудничество. Однако, и сами спортсмены, ни МОК не видят в таком взаимодействии никаких проблем.

Не соревнуемся с гранатометами на своей форме

Kongsberg финансирует подготовку норвежских гребцов к Олимпиаде-2024 уже почти год. У этой компании три направления бизнеса, но оборонное и аэрокосмическое дают наибольший доход. С февраля 2022 года акции компании выросли более, чем на 50 процентов, в том числе за счет поставок вооружения для украинской армии. «То, что бизнес берет на себя социальные обязательства и способствуют развитию спорта, это хорошо, — приводит NRK комментарий двукратного олимпийского чемпиона и представителя национальной федерации гребли Олафа Туфте. — Оружие — это очень малая часть того, что производит Kongsberg. В конце концов, мы не соревнуемся со снарядами и гранатометами на своей форме».

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Однако все не так однозначно. В августе от сотрудничества с Kongsberg отказалась гуманитарная организация Save the Children. «Мы призываем всех, кого финансируют производителей оружия, добиваться от спонсоров гарантий, что их продукция не будет использоваться для нарушения гуманитарного права или совершения военных преступлений», — заявил представитель Save the Children Гунвор Кнаг Филкеснес. Разумеется, Kongsberg таких гарантий дать не может. Последний заказ, полученной этой фирмой, касается систем ПВО для борьбы с дронами, однако ранее компания поставляла на Украину и летальное оружие. И, по словам ее представителя Ронни Ли, «гордится своей миссией».

В начале декабря во время этапа Кубок мира по прыжкам с трамплина в норвежском Лиллехаммере активисты устроили акцию против Nammo — еще одного производителя оружия. Пацифисты развернули антивоенные плакаты и флаги Палестины, утверждая, что ракетные установки этой финско-норвежской компании используется израильской армией против населения в секторе Газа. Сами производители при этом заверили, что их продукция была поставлена почти десять лет назад в США, и компания не отвечает за то, что американцы спустя столько времени решили направить ракетные комплексы на Ближний Восток. Тем не менее, сторонники Палестины остались непреклонны, и требуют от национальной федерации разрыва контракта с Nammo.

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Войдут в историю с большим знаком минус

На самом деле тема с разделением спонсоров на «подходящих» и «токсичных» может завести спорт очень далеко. Например, экологические активисты постоянно требуют изгнать с соревнований рекламу нефтяных компаний, как это уже произошло с производителями сигарет и крепкого алкоголя. Были локальные протесты, связанные с гражданскими свободами в отдельных странах, вырубкой лесов Амазонки, эксплуатацией женщин и прочими правозащитными инициативами. Смешение спорта и политики в любом ее виде неизменно превращает соревнования в арену баталий, не имеющих в физической активности никакого отношения. Так что, по поводу скандалов вокруг Kongsberg и Nammo можно было бы только пожать плечами. Если бы не ситуация с проверками российских спортсменов на «политическую нейтральность».

Напомню, что наши атлеты для доступа на международные соревнования должны доказать, что никак не связаны со спортобществами ЦСКА и «Динамо» (в данные момент у них нет прямой связи с военными и правоохранительными структурами, но МОК убеждены в обратном), а также не иметь в СМИ и соцсетях высказываний в поддержку СВО. Последнее объясняется тем, что олимпийское движение строго придерживается своей мирной миссии. При этом в сборных других стран по-прежнему много военных, а также людей, публиковавших далеко не безобидные посты, в том числе на тему вооруженных конфликтов и насилия. Если МОК настолько педалирует пацифистскую тематику, почему бы ему тогда не выдерживать эту линию до конца. И в этой связи получение норвежцами денег от производителей оружия — прямое нарушение принципа нейтральности.

Другой вопрос, что в понимании МОК нейтральность — это изгнание политики из спорта, а отсутствие связей спортсменов с властями России, которые находятся под западными санкциями. «Мы видим, до какой степени дошла политизация и русофобия, — приводит слова председателя Совета федерации Валентины Матвиенко РИА Новости. — Запад запустил всюду свои щупальца. Даже в святое — спорт... Это стыдно. Никто никогда в истории олимпийского движения этого не забудет и не простит. Этот идиотизм пройдет. В МОК не могут этого не понимать. Они зависят от коллективного Запада... Но понимают, что войдут в историю с большим знаком минус, как разрушители олимпийского движения».