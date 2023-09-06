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Допинг

Сегодня, 15:45

ВАДА может лишить Францию Олимпиады? Это невероятный бред

Всемирное антидопинговое агентство пригрозило Франции запретом на проведение Олимпиады-2024
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
ВАДА угрожает Франции запретом на проведение Олимпиады.
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Спекуляции вокруг претензий к Французскому антидопинговому агентству — страшилки для тех, кто не в теме.

Агентство AFP опубликовало материал о претензиях ВАДА к Французскому антидопинговому агентству, которые якобы могут отразиться на возможности Парижа принять Олимпиаду-2024. По данным источника, этот конфликт может привести к тому, что французских спортсменов отстранят от международных турниров, а Франции запретят проводить в будущем году Игры-2024. Подобные санкции действительно прописаны во Всемирном антидопинговом кодексе. Однако все, кто реально оценивает ситуацию, а не пугают публику фантомными страшилками, уверены: вероятность проблем организаторов ОИ-2024 на этом поприще стремится к нулю и даже уходит в минус.

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Вопрос может затянуться на десятилетия

В публикации AFP говорится, что в июле 2023 года ВАДА направило в Париж письмо с указанием на недостаточно строгие вердикты про трем допинговым делам. Французов призывают ужесточить санкции и грозят неприятностями, если выводов не последует. Из этого делается вывод о страшных санкциях, которые могут быть сравнимы с теми, что применялись к России в 2016-2022 годах. Для организаторов Игр-2024 подобный поворот, безусловно, стал бы катастрофой. Другой вопрос — насколько реально хотя бы рассмотрение французского кейса в комиссии по соответствию ВАДА.

Фото Global Look Press

Представители дисциплинарного комитета антидопингового агентства Франции справедливо указывают, что с момента своего создания эта структура приняла сотни решений по различным нарушениям и ни одно из них ВАДА не оспорило через Спортивный арбитраж, хотя имело на это полное право. Можно сколько угодно угрожать отстранением страны от Игр, но на этот счет имеется строгая и совсем не быстрая процедура.

Если представить себе, что ВАДА вдруг нашло во Франции вопиющие антидопинговые нарушения на государственном уровне (чего пока нет и близко) и решилось устроить скандал на весь мир, угрожая отменить Олимпиаду стоимостью в десятки миллиардов евро... В этом случае точно придется создавать комиссию по расследованию нарушений, собирать факты, выносить предупреждения... Тяжелая допинговая история Кении показывает, что это может тянуться годами, если не десятилетиями. Вариантов, что наказание обрушится как снег на голову в течение одного года, просто нет.

Фото Global Look Press

Перевернутые приоритеты

ВАДА периодически выдвигает претензии к разным странам и отдельным структурам (агентствам, лабораториям и так далее). Но, как правило, все конфликты решаются в течение нескольких месяцев. Исключение здесь одно — Россия. Однако в нашем случае явно имел место политический фактор, а в отношении Франции его просто нет. В данном случае вопрос можно решить элементарно — распустив нерадивую комиссию и пригласив в нее других, более принципиальных и решительных людей.

В конце концов, даже лишение Французского антидопингового агентства лицензии — это вовсе не синоним отмены Олимпиады. Функцию допинг-контроля на время Игр выполняет специальное агентство МОК — ITA, и возможный бан местной структуры на общем процессе не отразится. И полный запрет на выступление французов в Париже невозможен в принципе. Конечно, лишение сборной Франции флага на домашних Играх — это скандал. Но его тоже не будет — для этого просто нет предпосылок. И недостаточно жесткие решения по допинговым делам — повод для радикальных наказаний совершенно недостаточный.

Бойкотируют&nbsp;ли страны Олимпиаду-2024 в&nbsp;Париже? Украина говорит о бойкоте Олимпиады через день после отказа от радикальных решений. Кому верить?

Единственное, что можно сказать по поводу разыгравшейся бури в стакане воды, — нынешние нормы кодекса ВАДА, превратившие агентство в аналог современной инквизиции, совершенно перевернули в головах обывателей систему ценностей. Ведь очевидно, что главное на любой Олимпиаде — соревнования и спортсмены. А ситуация, при которой некая околоспортивная структура имеет даже теоретическую возможность поставить препоны не отдельным нарушителям, а целым сборным, — это ненормально и противоестественно. И чем раньше ВАДА вернется на то место, которое должно занимать в иерархии спортивной обслуги, тем лучше.

Олимпиада
ВАДА
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