Кто оплатит выезд нейтральных спортсменов из России в Париж-2024? Мнение политолога

Желающим реализовать «единственный шанс в жизни» придется самостоятельно искать деньги на выступления.

«СЭ» продолжает цикл публикаций, подготовленных Натальей Голубковой, политологом, кандидатом политических наук, автором исследований по проблемам суверенитета, экспертом по международным отношениям и национальной безопасности.

Дискуссия об участии российских спортсменов в Олимпийских играх помимо вопросов о том, возможно ли это гипотетически и допустимо ли из-за необходимости подписания атлетами деклараций о нейтралитете, имеет еще одно преломление — финансовое. За чей счет поедут российские спортсмены на Олимпийские игры летом будущего года, если такая возможность представится?

ОКР отказался от финансирования, ссылаясь на требования МОК

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков недавно отвечал на вопрос «СЭ» о допустимости финансирования нейтральных спортсменов возглавляемой им организацией. Он отметил, что, запретив нейтральным атлетам ассоциироваться не только со своей страной, но и с национальным олимпийским комитетом, МОК фактически отказал нашему НОК в праве финансировать выезд нейтральных участников Игр.

Кроме того, Олимпийский комитет России имеет сложный юридический статус. С одной стороны, он интегрирован в отечественную спортивную отрасль, с другой — МОК определяет национальные олимпийские комитеты как своих представителей на территории отдельных государств. Отсюда необходимость каждого НОК транслировать олимпийские ценности в своей стране, выполнять требования международного комитета и так далее.

В лучшие годы ОКР приходилось находить компромиссы между международным олимпийским и отечественным патриотичным. В нынешней же ситуации, когда усидеть на двух стульях не представляется возможным, выбор сделан, и сделан в пользу России. Об этом говорит и ужесточение риторики Позднякова, прежде старавшегося соблюдать дипломатичность, и пример его собственной жизни — откровенное осуждение поступка бывшего зятя, уехавшего в США после введения коллективным Западом санкций против наших атлетов.

Глава ОКР всячески подчеркивает, что ему лично ближе позиция дочери Софии, двукратной олимпийской чемпионки по фехтованию на саблях: «Когда она осталась, я как отец испытал чувство гордости за своего ребенка... В сложные для страны времена с корабля бегут только крысы». Напомню, что титулованная фехтовальщица отказалась последовать за мужем и поставила точку в своем браке со словами о том, что «Родина одна» и в сложные для страны времена нужно сохранять ей верность. Кроме того, София Позднякова — действующая спортсменка, которую в не меньшей степени, чем других атлетов, касаются требования МОК.

В этом контексте позиция главы ОКР выглядит взвешенной и последовательной: он защищает действующих спортсменов от дискриминации со стороны международных организаций, называя нынешние требования МОК неприемлемыми. Но при этом делает все возможное, чтобы отечественный спорт укреплял внешние связи с дружественными государствами, а атлеты могли выступать на международных стартах как граждане России.

В ситуации, когда МОК фактически запретил ОКР финансировать спортсменов, желающих выступать в качестве нейтральных, а сам ОКР осуждает дискриминационную и ангажированную позицию МОК и ряда международных федераций, смею предположить, не будет даже предприниматься поиск лазеек для финансирования нейтральных атлетов.

Маскоты Олимпийских игр и Паралимпиады 2024 года. Фото AFP

Министерство спорта не озвучило свою позицию

Второй потенциальный источник для оплаты поездки нейтральных атлетов на ОИ-2024 — Министерство спорта РФ. И здесь все еще очевиднее: финансирование исполнительным органом государственной власти автоматически перечеркивает статус нейтральности спортсменов, что исключается требованиями МОК.

В то же самое время вложение государственных денег в атлетов, отрекающихся от своей страны (а декларации о нейтралитете будут служить именно этой цели), поставит в невыгодное положение и министерство, и правительство, согласовавшее такое решение. После публикации МОК требований допуска россиян к международным стартам в общественном дискурсе появилось отчетливое противопоставление патриотов и нейтральных спортсменов (хотя, безусловно, среди спортсменов в целом есть огромное количество людей, искренне любящих Россию).

Еще накануне Олимпийских игр в Пхенчхане можно было обнаружить, что сторонниками позиции «атлеты должны ехать на Игры в любом статусе, ведь это главный старт их жизни» были преимущественно представители спортивной отрасли. Обычные россияне либо воздерживались, либо выступали за игнорирование унизительного отношения со стороны МОК. Сейчас реакция на возможное выступление на Олимпиаде атлетов в нейтральном статусе у простых жителей нашей страны еще более категоричная. Это объясняется, во-первых, тем, что нейтральный статус в нынешних условиях будет вовсе не нейтральным, а антироссийским. Во-вторых, усталостью от русофобской политики Запада, в-третьих, сменой приоритетов.

С начала СВО тема конфликта с Украиной затронула в той или иной мере каждого россиянина. У каждого есть родственник или знакомый, который отправился в зону боевых действий. В пределах одного-двух рукопожатий находятся люди, участвующие в формировании гуманитарных грузов и сбора обмундирования для бойцов на передовой. И в этой ситуации у многих рождается вопрос: уместны ли многомиллионные траты на участие в Играх в текущих условиях в принципе? А если учесть, что финансирование должно осуществлять не в отношении людей, прославляющих страну, то вопрос становится еще острее.

Поэтому вероятность финансирования нейтральных спортсменов, которые подписали декларацию осуждения политики России и ее руководства, уже сейчас воспринимается как оскорбление тех, кто защищает страну ценой своей жизни. Поэтому материальная поддержка министерством (даже окольными путями) атлетов, подписавших декларации, может вызвать всплеск осуждения.

К этому еще можно добавить риск публичных акций со стороны нейтральных спортсменов. Нельзя исключать, что многим помимо деклараций о нейтралитете будут предложены условия допуска на «главный старт жизни» в виде публичного осуждения России, политики спортивных ведомств и даже своих товарищей по команде. Естественно, сценарии обвинений будут заготовлены политтехнологами для пресс-конференций атлетов после участия в соревнованиях. Поэтому выезд нейтральных спортсменов на Игры для Минспорта в принципе окажется лотереей, а если этих спортсменов еще и профинансирует само министерство, то русской рулеткой.

Поедут ли нейтральные спортсмены из России в Париж? Фото Федор Успенский, «СЭ»

Деньги спонсоров тоже под вопросом

Крупнейшими спонсорами российского спорта в последние годы являлись либо государственные корпорации, либо компании, тесно сотрудничающие с правительством и получающие госзаказы. Спонсирование такими компаниями атлетов, подписавших декларацию о нейтралитете, однозначно будет вызывать раздражение граждан. Поэтому попытка министерства спорта поддержать нейтральных атлетов через госкорпорации или других спонсоров, имеющих государственную поддержку, обречена на осуждение.

Мотивация самих спонсоров в текущих условиях сомнительна. Прежде многие из них вкладывались в спорт именно из-за высокой государственной заинтересованности в международных спортивных результатах. На руку спонсорам шел и сам факт финансирования, и успехи конкретных атлетов. Олимпийские медали спортсмена и громкие победы прибавляли баллов не только руководству федераций и чиновникам, но и спонсорам. Но в нынешних условиях МОК, международные федерации и страна проведения ОИ сделают все, чтобы даже нейтральные спортсмены из России не добивались на Олимпийских играх высоких результатов.

Наконец, крупные российские компании, осуществлявшие поддержку российского спорта, либо уже находятся под западными санкциями, либо могут войти в санкционные списки в ближайшем будущем. Не думаю, что финансирование компанией, находящейся у США и европейских стран в стоп-листе, не скажется на атлете, который претендует на нейтральный статус.

Самое сложное решение — у федераций

В настоящий момент самым реальным спонсором поездки нейтральных атлетов являются общероссийские спортивные федерации: именно они несут ответственность за спортсменов, отвечают за их подготовку, коммуницируют напрямую. Однако и здесь есть свои сложности и подводные камни.

Во-первых, юридически общероссийские федерации являются членами ОКР, а значит, финансирование ими нейтральных спортсменов не позволит атлетам стать участниками Игр без связи с Россией и ее НОК.

Во-вторых, бюджет отечественных спортивных федераций формируется в числе прочего и из выплат министерства спорта и ОКР. Поэтому финансирование выезда спортсменов федерациями не убережет от репутационных рисков перед МОК самих атлетов, а перед гражданами — Минспорта и ОКР.

В-третьих, в руководящие органы федераций, исполкомы и попечительские советы зачастую входят лица, либо находящиеся под западными санкциями, либо относящиеся к госкорпорациям и компаниям, входящим в санкционные списки. Вероятность того, что МОК не допустит финансирование атлетов со стороны федераций, есть.

Предполагаю, что именно федерации могут взять на себя финансирование нейтральных спортсменов и организацию их выезда, однако вижу в этом больше рисков, чем возможностей, — для всех, начиная с государства и заканчивая самими атлетами.

Поэтому в настоящее время выезд нейтральных спортсменов на ОИ-2024 в большей степени и возможен, и целесообразен за их собственный счет или за счет спонсоров, не имеющих связей с государством и готовых рискнуть и поддержать атлетов, многие из которых вызовут недовольство у значительной части населения.