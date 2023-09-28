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Сегодня, 16:25

Россия атакует Баха. Президент МОК вызывает гнев на самых разных уровнях

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
Сергей Лавров, Томас Бах, Станислав Поздняков.
Томас Бах.
Фото Global Look Press
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Главный олимпиец планеты считает, что борется против дискриминации наших спортсменов, но это никто не ценит.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на протяжении полутора лет делает неоднозначные заявления о ситуации с отстранением российских спортсменов от международных стартов. Сначала он ссылался на «целостность спорта» и «вопросы безопасности», потом вспомнил о невозможности «дискриминации по цвету паспорта». И, наконец, объяснил проволочки с решением о допуске наших атлетов на Олимпиаду-2024 в Париж тем, что России нужен стимул для «хорошего поведения».

До поры до времени российские спортивные функционеры и политики ждали от немецкого фехтовальщика благоразумия и адекватности. Однако со временем стало ясно, что он не справляется с давлением западного лобби. После этого отношения России с главой МОК, некогда очень крепкие и взаимовыгодные, начали стремительно ухудшаться. Сейчас только ленивый в нашей стране не критикует Баха, его изворотливость и ангажированность. Вот некоторые из самых ярких высказываний.

Доверие на крайне низком уровне

Президент ОКР Станислав Поздняков в большом интервью «СЭ» отметил, что отношения между Олимпийским комитетом России и МОК на сегодняшний день на низком уровне.

«Мы общались в октябре, потом в декабре перед Олимпийским саммитом — была очень логичная, понятная беседа. Мы договорились о тех мерах, которые будем предпринимать для возвращения российских спортсменов в международный спортивный мир. А через три месяца вышли эти рекомендации, которые перечеркнули все, о чем мы договаривались. Поэтому если говорить прямо, то доверие между Олимпийским комитетом России и МОК на сегодняшний день на крайне низком уровне», — сказал Поздняков.

Президент ОКР Станислав Поздняков. «Российский спорт не будет себя ломать в угоду политическим заказам Запада». Острое и откровенное интервью Станислава Позднякова

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров считает, что МОК нарушает Олимпийскую хартию, используя ситуацию на Украине для того, чтобы отстранять российских спортсменов от международных соревнований.

«МОК уже использует ситуацию вокруг Украины для того, чтобы грубо и прямо нарушать Олимпийскую хартию. При этом отстраняя большинство наших спортсменов от состязаний, делая в качестве какого-то огромного позитивного шага исключения для определенных видов спорта, для определенных возрастных групп в нейтральном статусе, без флага, без гимна», — приводит ТАСС слова Лаврова.

Любое неосторожное слово выворачивается

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов заявил, что Бах не существует для него как президент МОК.

«Он сам олимпийский чемпион, который, по сути дела, своими решениями попирает все, что создано не им, а многими поколениями в непростые для мира времена. Олимпийское движение считалось символом единения, спортивного принципа. Пьер де Кубертен говорил, что спорт — мост для разрешения конфликтов. Это возможность общения, и, конечно, это все на самом деле меняет смысл этой организации. Здесь надо подумать о том, что, скорее всего, она не соответствует тем принципам, которые сделали Олимпийские игры самым смотрибельным спортивным мероприятием», — сказал Фетисов «СЭ».

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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе не видит на данный момент друзей нашей страны в Международном олимпийской комитете.

«Я там (в МОК. — Прим. «СЭ») друзей сейчас вообще не вижу. Может быть, я там не вижу и врагов. Но не вижу тех, кто реально топил бы за Россию и говорил: «Вы что творите вообще?» Сколько в мире сейчас войн? Палестина с Израилем сколько уже на тропе войны? Почему-то их никто не унижает. А это тупое унижение целой страны! А нам опять: «Поезжайте, откажитесь от гимна и флага, подпишите декларацию, предайте мать родную». Мое глубокое убеждение — идите вы на фиг со своей Олимпиадой в таком случае», — заявила Вяльбе РИА «Новости».

Президент Федерации тенниса России и член МОК Шамиль Тарпищев признался, что общался с Бахом, но не стал раскрывать подробностей.

«Разговаривал ли в последнее время с Томасом Бахом? Разговаривал. Что он думает? Реально об этом лучше не писать, потому что мы даем повод для бульварной хроники, которая нам сейчас не нужна, она пойдет только во вред. Любое неосторожное слово выворачивается не так, как ты думаешь, а зачем нам бульварная хроника?» — сказал Тарпищев «СЭ».

Вячеслав Фетисов
Елена Вяльбе
Станислав Поздняков
Томас Бах
Шамиль Тарпищев
МОК
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