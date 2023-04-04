Почему нам стоит стать жестче в отношениях с МОК. Мнение политолога

Время идти в CAS с исками к международным чиновникам по поводу дискриминации по национальному признаку.

«СЭ» продолжает цикл публикаций, подготовленных Натальей Голубковой — политологом, кандидатом политических наук, автором исследований по проблемам суверенитета, экспертом по международным отношениям и национальной безопасности.

Ключевой ошибкой Международного олимпийского комитета стал недопуск россиян и белорусов на крупные соревнования от 28 февраля 2022 года. Беспрецедентный шаг, не основанный на Олимпийской хартии, загнал Томаса Баха и его соратников в тупик. Ведь для сохранения спонсорских контрактов им нужно поддерживать рейтинги соревнований, а это невозможно без российских атлетов.

Однажды уступив Западу и Украине, МОК сложно выглядеть защитником олимпийских ценностей и отстраниться от политизированных решений. Напомню, что летом прошлого года Томас Бах встречался с Владимиром Зеленским и обещал ему содействовать в недопуске спортсменов из России к международным турнирам. Естественным следствием таких политических жестов является полное игнорирование всеми сторонниками конфликта популистских лозунгов о ценности олимпийского движения и его беспристрастности.

В каждой из своих прежних статей я подчеркивала, что участие в международных соревнованиях спортсменов из России возможно, но не в том случае, если этому должно предшествовать осуждение нашей страны и ее политики. Создание комиссий при международных спортивных федерациях, которые будут оценивать взгляды спортсменов из России и их отношение к СВО, — это подготовка почвы для формирования лагеря спортсменов-отреченцев. Еще больше этому призвано способствовать решение Польши, в качестве допуска россиян на соревнования на своей территории устанавливающей требование письменного осуждения СВО. Думаю, что за Польшей последуют и другие западные страны. Поэтому реагировать на такие заявления можно уже сейчас.

В статье про то, как МОК провоцирует раскол в российском обществе, от 6 февраля я уже высказывала свою позицию о том, что участвовать на любых условиях — не выход. Финансирование тех, кто обрывает связи со своей страной, не может не вызывать вопросов у граждан. Очевидно, что в этих сложных условиях приоритетную поддержку должны получать атлеты, которые видят себя частью спортивной сферы своей страны.

Более того, наши спортсмены, подписавшиеся под антироссийскими правилами, подвергают свои жизни и здоровье опасности. О вероятности повторения трагического сценария Олимпийских игр в Мюнхене 1972 года я уже высказывалась. Поэтому рекомендую и нашему Олимпийскому комитету, и Министерству спорта, и общероссийским федерациям, отпуская спортсменов, готовых принять условия Запада, и расторгая с ними договоры, всячески подчеркивать, что теперь они сами несут ответственность за свою безопасность на международных стартах. Это отнюдь не праздный момент.

Фото Global Look Press

Настало время встряхнуть спортивный арбитраж

Как я уже отмечала, ситуация с недопуском россиян и белорусов изначально складывалась вопреки сложившимся правилам и нормативным актам в олимпийском сообществе. Это уникальный прецедент, который, развиваясь, формирует новый облик мирового спорта. И сейчас мы можем на него повлиять. Для этого я бы порекомендовала использовать метод, который в электоральной и политтехнологической практике носит название «поточные жалобы». Говоря простым языком, в ближайшее время в CAS должны поступить жалобы на дискриминацию со стороны МОК по национальному признаку, по виду спорта, по профессиональной принадлежности.

Жалобы непременно должны предусматривать не только требование допуска к международным турнирам без малейших дискриминационных требований, но и материальную компенсацию. И самое главное, жалоб должно быть много, а субъектами подачи жалоб должны быть и физические, и юридические лица: Олимпийский комитет России, общероссийские спортивные федерации, спортсмены, тренеры. Именно этим способом в конце 1990-х — начале 2000-х американский НОК и американские спортивные федерации добились неприкосновенности своих спортсменов и повышенной лояльности судей.

Мой призыв подавать жалобы относится не только к действующим атлетам, но и к тем, кого отстраняли от Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и Пхенчхане, несмотря на статус чистого спортсмена. Мы знаем именитых атлетов, которые были фаворитами Игр, но не попали на них. Требование весомой материальной компенсации от МОК за упущенную возможность завоевать олимпийскую медаль, сорванные рекламные контракты было бы весьма кстати. В случае с Пхенчханом МОК вообще не допустил к участию атлетов, с которых CAS снял все обвинения.

Не стоит беспокоиться по поводу того, что с момента проведения Олимпийских игр в Бразилии и Корее прошло несколько лет: западная правовая практика не только допускает, но и поощряет подачу жалоб на события многолетней давности. Вспомните дело голливудского продюсера Харви Вайнштейна. И это не исключение. В спортивном суде таких ярких примеров не было, но если это соответствует западной правовой практике, которая определяет принципы CAS, то почему же не воспользоваться этим?

Кроме того, имеет смысл подать жалобу на оргкомитет Европейских игр, которые должны пройти в Польше, поскольку организаторы уже высказались о том, что не допустят спортсменов из России, несмотря на решение исполкома МОК от 29 марта. На организаторов этапа Кубка мира по фехтованию в той же Польше, которые устанавливают свои правила допуска россиян. К месту будет и жалоба на действия ВАДА по нарушению сроков уведомления о результатах допинг-пробы Камилы Валиевой с чемпионата России накануне Олимпийских игр в Пекине. Почему в отношениях с международными спортивными организациями мы только защищаемся, причем зачастую от совершенно ангажированных выпадов? Пришло время строго спросить за предвзятость и нарушение международного спортивного права, которое в нашей страной неукоснительно соблюдается.

Фото Global Look Press

Цель — сформировать новые прецеденты

Сразу оговорюсь, что ожидать позитивного решения CAS по жалобам не стоит, более того, суд может растянуть их рассмотрение на долгие месяцы, ожидая окончания СВО, отзыва решения исполкома МОК и других обстоятельств, которые сделают позицию России менее принципиальной. Зачем же тогда нужны эти жалобы?

Во-первых, они подчеркнут принципиальную позицию России, которой надоело мириться с бесконечными уколами и дискриминацией со стороны международных спортивных организаций. Нам ведь надоело?

Во-вторых, требование денежной компенсации и вообще риск материальных потерь — это страх МОК и серьезная мотивация начать принимать адекватные решения. Как я уже писала ранее, без россиян рейтинги многих международных соревнований падают, спонсорские предложения становятся более скромными, а сами олимпийские кольца дешевеют. Материальный вопрос для МОК стоит сейчас более чем остро. И это, безусловно, стоит использовать. Готова поспорить, что в определенный момент МОК начнет возлагать на государства, которые побудили его к фатальному решению в феврале 2022 года, именно материальную ответственность, что спровоцирует ухудшение отношений между главной международной спортивной организацией и странами Запада.

В-третьих, сами жалобы позволят сформировать новые прецеденты. CAS и другие организации, долгое время изматывающие российскую спортивную сферу своим запретами, будут вынуждены искать новые решения, обновлять стандарты, декларации и закладывать правила рассмотрения жалоб. Кроме того, появление прецедента стимулирует и спортсменов из других стран подавать жалобы на недопуск к участию в Олимпийских играх разных лет. И если в отношении России решение может быть ангажированным, то в отношении спортсменов из западных стран — вряд ли. Но CAS будет вынужден придерживаться единообразной практики.

Наконец, жесткая реакция президента Олимпийского комитет России Станислава Позднякова в ответ на решение исполкома МОК была по достоинству оценена в Китае и восточных странах. Сохранение принципиальной позиции позволит нам сохранить свое лицо и уважение восточных партнеров с сильным суверенитетом, а именно с ними нам предстоит создавать новую международную спортивную организацию, поскольку кризис олимпийского движения все очевиднее, а раскол все ближе.