Олимпийский чемпион победил ВАДА и CAS в российском суде. Чем обернется успех гребца Дьяченко

Триумфатор Игр в Лондоне добился снятия четырехлетней дисквалификации, но только на территории нашей страны.

Крайне любопытный прецедент в российском спорте — олимпийский чемпион Игр-2012 в Лондоне, байдарочник Александр Дьяченко успешно оспорил в нашей стране четырехлетнюю дисквалификацию. Дело в том, что

Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил действие на территории Российской Федерации санкций Спортивного арбитражного суда (CAS). Но не добавит ли эта победа Дьяченко проблем российскому спорту?

Юрий Постригай и Александр Дьяченко. Фото Getty Images

Кто такой Дьяченко?

Александр Дьяченко — одна из самых ярких звезд российской гребли на байдарках и каноэ. Главного успеха в своей карьере он добился в 22 года, когда вместе с Юрием Постригаем выиграл Олимпийские игры в Лондоне в байдарке-двойке на дистанции 200 метров. Кроме того, Дьяченко — двукратный чемпион мира (2013, 2019) и чемпион Европы (2013) также в байдарке-двойке на 200 м. Все самые значимые победы на других стартах также были им одержаны вместе с Постригаем. На чемпионате Европы-2021 Александр и Юрий завоевали бронзу в коронной дисциплине, но в январе прошлого года Дьяченко объявил о завершении карьеры в возрасте 32 лет.

По словам гребца, у него снизилась мотивация, а соревнования перестали доставлять такое же удовольствие, как раньше. К тому же он остался в сборной России, но только в качестве наставника — старшего тренера, отвечающего за байдарочников. Так что переход на серьезную тренерскую работу получился стремительным.

Вот только тренерская карьера быстро оборвалась, поскольку в июне 2022-го CAS наложил на звездного спортсменка четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Таким образом, Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию ВАДА на решение Международной федерации гребли на байдарках и каноэ (ИКФ). По решению CAS, Дьяченко летом 2014 года употреблял запрещенные вещества тренболон и метенолон, за что его результаты с 5 июня 2014-го по 31 декабря 2016-го аннулировали (лишив серебра чемпионатов мира и Европы 2015 года), также дисквалифицировали с 9 июня 2022-го.

При этом ни одной положительной допинг-пробы у спортсмена не было — есть вероятность, что причиной наказания стали либо записи в базе данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS), либо записки Григория Родченкова.

Александр Дьяченко и Юрий Постригай. Фото Global Look Press

Виновен, но не у нас

«Согласно Всемирному антидопинговому кодексу и другим правилам, отбывающий дисквалификацию не имеет право продолжать свою профессиональную деятельность в качестве спортсмена или тренера. Я считаю решение политическим, но, к сожалению, Дьяченко на время дисквалификации не может быть тренером сборной и будет из нее выведен», — рассказал тогда ТАСС главный тренер сборной России по гребле на байдарках и каноэ Александр Костоглод.

Дьяченко с вердиктом не смирился и решил защищать свое честное имя. Но не за границей, а только в России. В июле 2022-го гребец обратился в Московский городской суд с заявлением об отказе в признании на территории РФ решения CAS, поскольку оно основано на предположениях и вынесено с нарушением принципа презумпции невиновности. В декабре Мосгорсуд отказал в удовлетворении заявления Дьяченко, однако теперь, полгода спустя, Первый апелляционный суд общей юрисдикции это решение отменил. Таким образом, Александр в данный момент считается виновным в нарушении антидопинговых правил во всем мире, но только не в России. Правда, это решение еще может быть опротестовано прокуратурой в течение трех месяцев.

«Возможно, определенную роль сыграла сложная ситуация, потому что CAS вынес в отношении меня санкции уже после начала СВО, и его решение было во многом политизированным, считаю», — предположил в разговоре с ТАСС Дьяченко. Теперь он сможет вновь получать ежемесячную президентскую стипендию как олимпийский чемпион. Правда, вернуться в сборную получится вряд ли — это может нанести удар по Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ.

В принципе, дело Дьяченко перекликается с делом бобслеиста Александра Зубкова, который в суде отстоял право считаться двукратным олимпийским чемпионом Игр в Сочи, хотя CAS у него награды отобрал. Но все же различия существенные — по мнению Мосгорсуда, заявление о том, что Зубковым пропущен предусмотренный ч. 2 ст. 413 ГПК РФ месячный срок на подачу рассматриваемых возражений, нельзя было признать обоснованным, так как спортсмен представил возражения менее чем через месяц после получения копии мотивировочного решения CAS по почте. Дьяченко же не стал оспаривать представленные ВАДА доказательства и отвечать на вопросы арбитров.

Таким образом, если Апелляционный суд не нашел каких-то оригинальных зацепок, по пути Дьяченко могут пойти и другие обиженные ВАДА и CAS российские спортсмены. Что может привести к тому, что РУСАДА так и не восстановят в правах со всеми не самыми позитивными для нашего спорта на международной арене последствиями. Хотя нельзя отрицать, что в нынешней ситуации терять многим российским спортсменам практически нечего.