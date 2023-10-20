«Израиль и половину арабских стран надо исключить из спортивного движения». Новые споры о санкциях

Спортивным чиновникам приходится объяснять, в чем разница между СВО и вооруженными конфликтами на Ближнем Востоке и Нагорном Карабахе.

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта в Перми озвучил вопрос, который в последнее время крутился на языке и многих болельщиков. «Спортивные движения создавались не для того, чтобы участвовать в каких-то политических передрягах, а для того, чтобы объединять людей, — отметил глава нашей страны. — Если идти по этой логике, то тогда сейчас нужно чуть ли не половину арабских стран исключить из спортивного движения, и Израиль надо исключить». Действительно, высказывания звезд спорта в социальных сетях на тему обострения конфликта на Ближнем Востоке в данный момент, пожалуй, один из главных источников напряжения. Почему же МОК в этой ситуации лишь «высказывает обеспокоенность», а не вводит санкции против израильтян, или палестинцев, или представителей обеих конфликтующих стран?

Нарушение Олимпийской хартии

В ситуации с Израилем и Палестиной в данный момент налицо практически все факторы, которыми оперировал МОК в феврале 2022 года, давая рекомендации об изгнании россиян с международной арены. Есть угроза целостности соревнований — жаркие баталии вот-вот перекинутся из соцсетей на стадионы. Есть угроза безопасности атлетов — те, кто поддержал Палестину, подвергаются беспрецедентной травле, а спортсменам из Израиля во избежание нападений категорически не рекомендовано покидать пределы своей страны. А с учетом остановки соревнований и тысяч беженцев нарушен и новый пункт Олимпийской хартии, который гласит: «Каждый человек должен иметь доступ к занятиям спортом без какой-либо дискриминации».

Не подлежат сомнению и факты дискриминации спортсменов за их политическую позицию. Так Международная федерация водных видов спорта удалила все фотографии египетского пловца Абдельрахмана Элараби, который накануне опубликовал пост в поддержку жителей сектора Газа. Французский футболист Карим Бензема за аналогичные высказывания получил от министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена обвинения в связях с террористами, а сенатор Валери Буайе предложила лишить игрока паспорта Франции. Международная федерация дзюдо отстранила от соревнований российского спортсмена Хасана Халмурзаева только за публикацию в своем профиле флага Палестины. И таких историй — масса.

Очевидно, что ситуация — ненормальная, и нуждается как минимум в регулировании. Потому что следующий шаг — это драки между сторонниками израильтян и палестинцев на трибунах, и акции в поддержку одной из конфликтующих сторон на спортивных аренах, микст-зонах и на пресс-конференциях. МОК должен не темнить, а обозначить «правила игры»: либо выступить с горячей поддержкой Израиля и запретом критики действий этой страны для всех спортсменов под угрозой дисквалификации, либо оштрафовать все федерации и спортивные клубы, которые наказывают сторонников Палестины за свою политическую позицию (что, кстати, гарантировано новой хартией МОК).

Фото Global Look Press

Двойные стандарты

Недоумение действиям МОК в ситуации с конфликтом на Ближнем Востоке накануне высказал и министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук. «Решения принимаются в первую очередь в пользу стран коллективного Запада и США... Они пытаются диктовать свои условия в международных федерациях. МОК должен быть органом, который справедливо соблюдает нормы международного права. Возникает вопрос к спортсменам из стран, которые также втянуты в вооруженные конфликты. Что насчет Израиля?»

Действительно, часть израильских спортсменов в настоящее время призваны в армию и лично принимают участие в операциях ЦАХАЛ (и атлеты Палестины, возможно, тоже не остались в стороне). В то время как представители России и Белоруссии не допускаются до соревнований только лишь за наличие контракта с вооруженными силами, а также за тренировки в клубах ЦСКА и «Динамо». И эти санкции распространяются в том числе на детей, спортсменов-инвалидов и лиц с нарушением интеллектуального развития. Если нужна иллюстрация «двойных стандартов МОК», то ярче просто не придумаешь.

Конечно, израильтяне уверяют, что их ситуация — это «совсем другое». Их позиция — страна отражает агрессию террористов ХАМАС и должна обезопасить себя от атак в будущем. Сторонники Палестины говорят о несоразмерном ответе, неизбирательных ударах по мирным жителям и провоцировании в секторе Газа гуманитарной катастрофы. И спорить по этому поводу можно до бесконечности. Гораздо удивительнее, что некоторые международные спортивные организации, игнорируя всю сложность момента, уже однозначно выступили на стороне Израиля. Это сделали, например, World Athletics и Международная ассоциация всемирных игр. Интересно, что в этой ситуации делать спортсменам, которые выступают под их эгидой, но не согласны с таким подходом?

Макс Ферстаппен и Мохаммед бен Сулайем. Фото AFP

«Мы просто выставим себя дураками»

Схему, по которой международные спортивные федерации действуют в политической сфере, лучше всего характеризует интервью главы автогоночной структуры FIA Мохаммеда бен Сулайема. В нем он объяснял, почему Азербайджан на фоне военного конфликта с Арменией не исключили из календаря «Формулы-1», а Россия из-за СВО потеряла право на свой этап «королевской серии». «Мы должны сохранять нейтралитет как в вопросах религии, так и политики. Так говорится в нашем уставе. Не я придумывал эти правила, но их нужно соблюдать. Иначе какой в них смысл? Мы просто выставим себя дураками», — отметил бен Сулайем в разговоре с Motorsport-Total.

«Я понимаю, что происходит [между Азербайджаном и Арменией]. Но сейчас можно назвать минимум 20 стран, где идут вооруженные конфликты. В конце концов, кто я такой, чтобы говорить, кто прав, а кто виноват? Кто вы такие, чтобы об этом судить? Что касается решения по России, то мы его приняли, основываясь на нашем уставе о нейтралитете. Я сам был против, — признался чиновник. — Но мы собрали внеочередное заседание и поступили так, как хотели участники. Их голос имел приоритет. Я был избран, чтобы реализовывать пожелания представителей федерации».

То есть получается, что чиновники, стоящие во главе федераций, воспринимают их исключительно как свою вотчину. И принимают решения, исходя из личных политических симпатий. В таком случае объяснение «двойных стандартов» в ситуации с Россией и Израилем может быть только одно — прозападная ориентация руководства МОК наряду с наплевательским отношением к будущему спорта, его объединяющей миссии и прочим идеалам, о которых так долго твердили большие спортивные чиновники. Безусловно, требовать наказания израильских или палестинских атлетов за события, на которые они не в состоянии повлиять, — это неправильно. Как и запрещать кому-либо высказывать свою точку зрения в соцсетях. Однако скорость, с которой политизируется мировой спорт, пугает по-настоящему. Такими темпами о глобальных спортивных форумах в обозримом будущем придется только мечтать.