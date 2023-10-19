«Наша цель — победа на Олимпиаде-2028». Жесткие заявления лидеров российского спорта

Станислав Поздняков, Олег Матыцин и Дмитрий Чернышенко прошлись по МОК.

19 октября в Перми стартовал традиционный международный форум «Россия — спортивная держава», который проводится уже в 11-й раз и собирает всех заметных персон в отечественной спортивной индустрии, а также зарубежных гостей, в числе которых министры спорта Белоруссии, Египта, КНДР, Узбекистана, Эритреи и ЮАР. Форум открылся пленарным заседанием, на котором выступили вице-премьер российского правительства Олег Матыцин, руководитель ОКР Станислав Поздняков, министр спорта РФ Олег Матыцин. Все они отметились жесткой риторикой в адрес Международного олимпийского комитета и его последних решений. «СЭ» собрал их главные цитаты.

О политике МОК и его решениях

Олег Матыцин: Последнее решение МОК о приостановлении членства ОКР выходит за все мыслимые и немыслимые рамки. Но тем не менее ОКР продолжает свою активную деятельность. Нас ждет светлое будущее, но его нужно не сидеть и ждать, а работать.

Дмитрий Чернышенко: Пришло время совсем другими глазами взглянуть на понятие «спортивный суверенитет», потому что спорт не должен подразумевать дискриминацию атлетов. Каждый день идет давление на международные организации, чья независимость гарантирована Олимпийской хартией. Мы видим: когда в начале октября Олимпийский комитет России принял в свой состав олимпийские советы из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, МОК приостановил членство ОКР. Для нас это стало новым подтверждением того, что больше не существует гарантов защиты интересов спортсменов, о которых шла речь в, казалось, фундаментальных документах, а МОК как спортивная организация диктует свои условия и действует предвзято.

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Белоруссии: В эпоху глобальных изменений в мире спорт остается инструментом политики. Решения принимаются в первую очередь в пользу стран коллективного Запада и США. Россия — это 30% территории Евразии, однако Европа имеет почти 50% голосов. Они пытаются диктовать свои условия в международных федерациях. МОК должен быть органом, который справедливо соблюдает нормы международного права. Возникает вопрос к спортсменам из стран, которые также втянуты в вооруженные конфликты. Что насчет Израиля?

Станислав Поздняков. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Об отношениях с зарубежными коллегами

Дмитрий Чернышенко: Нужно спокойно реагировать на заявления некоторых западных спортивных функционеров, которые по факту являются политическими марионетками. Я многих знаю, и некоторые стыдливо отводят глаза, некоторые не боятся и продолжают с нами сотрудничать. Они знают меня, знают Россию, они ни разу не упрекали нас в том, что мы не выполнили своих обязательств или вели нечестную борьбу. Все пройдет, пена спадет, время все расставит на свои места.

Станислав Поздняков: Цель западных коллег — раздробить нашу команду на отдельных нейтрализованных спортсменов, которых призывают отказаться от ассоциаций со своей страной. МОК принял очередное контрпродуктивное решение с политической подоплекой. При этом для Олимпийского комитета России ситуация, как ни странно, поменялась в лучшую сторону: теперь при наличии официального решения мы имеем все основания обратиться в суд и юридически защищать как свои права, так и права спортсменов и организаций, которые мы добросовестно представляем. По сути, сейчас функционеры из Лозанны просто закрепили де-юре то, что ими было сделано де-факто еще в феврале прошлого года. Уже тогда, называя вещи своими именами, они решили отменить весь российский спорт.

Олег Матыцин: Сейчас, когда спорт используется отдельными международными организациями и рядом государств как средство политического давления, как санкционный механизм, когда мы сталкиваемся с дискриминацией прав по участию в спортивных соревнованиях, вопреки резолюции ООН, как никогда важно объединить наши усилия с целью защитить истинные принципы спорта — равноправие, открытость, взаимоуважение.

Дмитрий Чернышенко. Фото Global Look Press

О попытках информационных атак на Россию

Дмитрий Чернышенко: Предвзятых обвинений в адрес России было много. После успеха Игр в Сочи в 2014 году мы подверглись массированной атаке и ложным обвинениям, но мы и на сегодня остаемся лидерами мирового спортивного движения, первыми в общекомандном зачете домашней Олимпиады. Нельзя пытаться кого-то оболгать и потом делать вид, что так и надо было. Негативная риторика в адрес нашего спорта показала свою несостоятельность, страна защитила интересы своих спортсменов, за что спасибо Генпрокуратуре.

Олег Матыцин: Соответствие международным стандартам важно, но сегодня особенно актуально создать собственные, консолидировать все усилия, чтобы построить суверенную систему спорта, для этого у нас все есть. Нам не надо разрывать связи, заявлять, что мы откуда-то уходим. Мы не уходим, мы прочно стоим на своем месте. Мы всем все доказали, на протяжении 15 лет проводя лучшие турниры по самым популярным видам спорта. Как говорила Фаина Раневская: «Мы сами должны решать, на кого нам производить впечатление, а на кого не производить». Мы и дальше будем идти с гордо поднятой головой. И многие страны понимают, что развитие мирового спорта без России невозможно.

Олег Матыцин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

О перспективах российского спорта

Станислав Поздняков: Наша цель — занять ведущее место среди участников Олимпиады-2028. Подчеркну, наша цель не участие, а победа. Абсолютно уверен, что к тому времени санкции будут сняты, ситуация поменяется. Да она уже меняется. Решение МОК не имеет никакого значения в контексте участия или неучастия в Олимпийских играх в Париже. Потому что ранее было сказано про нейтральный статус. Но мы полностью готовы к деградации этой системы. Мы расширяем соревновательную практику для наших спортсменов, будет сохранена их материальная поддержка. Мы оптимизировали свой бюджет, чтобы единовременно поддержать наших сборников — потенциальных участников Игр. В рамках нашей спортивной дипломатии мы делаем упор на многополярность и взаимоуважение. Уверен, что мы обеспечим долгосрочное и устойчивое развитие нашего спорта, несмотря на все вызовы.

Олег Матыцин: Вызовы, перед которыми сегодня оказался российский спорт, в виде санкционных мер международных спортивных организаций и политизация спорта определяют новые форматы деятельности и приоритеты развития в сфере физической культуры и спорта. Основная задача сегодня, по нашему мнению, не только в оперативном реагировании на изменения спортивного миропорядка, хотя это тоже важно, но и в определении роли и места России в построении будущего мирового спорта, прежде всего, через укрепление национальной системы физической культуры и спорта, создание конкурентной среды, используя и развивая потенциал регионов Российской Федерации и наше взаимодействие с надежными международными партнерами на платформах БРИКС, СНГ, ШОС.

Дмитрий Чернышенко: Уважительное отношение к заслугам нашей страны, заслугам спортсменов — крайне важный вопрос. Мы это переживем. То меньшинство, которое пытается управлять глобальным мировым порядком, тоже уйдет, все восстановится. Коллективный Запад уже проиграл в этой войне, но это не повод успокоиться и ничего не делать. Нас это беспокоит, и нам нужно обсудить, как нужно укреплять национальную систему спорта. По поручению президента — обеспечить интенсивную соревновательную практику спортсменам — мы создаем новые соревнования. Единый календарный план в этом году претерпел существенные переработки. До конца года пройдет суммарно 12 тысяч спортивных мероприятий, более 300 из них международные. Важно, что наши регионы по своей инициативе проводят открытые соревнования, куда приезжают наши иностранные гости. Это отличная возможность для наших спортсменов конкурировать в честной борьбе. В декабре этого года завершается успешный российской-китайский год в области физической культуры и спорта. Было проведено более 600 мероприятий. Так о какой изоляции идет речь?