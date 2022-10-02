Важная миссия, амбициозная стратегия, большие планы. ОКР к новым вызовам готов

В Кемерове с 28 по 30 сентября прошел традиционный форум «Россия — спортивная держава».

По традиции, насчитывающей вот уже 10 лет, на одной площадке собираются ведущие спортивные руководители, функционеры, главы национальных федераций, спортсмены, тренеры, эксперты, а также производители экипировки и инвентаря, представители региональных властей, спортивных объектов, строителей из всех уголков страны и даже из-за рубежа. Они делятся опытом, заключают контракты, рекламируют свою продукцию, проводят деловые встречи и переговоры.

А еще форум постоянно расширяет географию — за 10 лет он проходил в Казани, Ульяновске, Саранске и других регионах. В нынешнем же году приехал на Кузбасс, а центральной площадкой стала крытая арена для хоккея с мячом в Кемерове. Под ее крышей разместились и залы для деловой программы, и традиционная выставочная часть.

Форум «Россия — спортивная держава». Фото ОКР ОКР

Выставка достижений

Одним из самых заметных на форуме стал стенд Олимпийского комитета России. Здесь были широко представлены проекты Инновационного центра ОКР, новая коллекция официального экипировщика Олимпийской команды России ZASPORT, состоялась презентация будущего Олимпийского музея. Также все желающие могли сфотографироваться с настоящими факелами олимпийского огня с зимних и летних Игр в Москве, Сочи, Токио и Пекине.

За три дня стенд ОКР посетили немало высоких руководителей и почетных гостей, в том числе помощник президента России Игорь Левитин, министр спорта РФ Олег Матыцин и, разумеется, глава нашего олимпийского движения Станислав Поздняков. А еще все они успели поработать и лопатами — руководители российского спорта вместе с прославленными атлетами поучаствовали в торжественной высадке деревьев на Аллее олимпийской славы у Ледового дворца «Кузбасс».

Кроме того, в день открытия форума «Россия — спортивная держава» в губернском центре спорта «Кузбасс» прошел этап проекта «Олимпийский патруль». Традиционный «Олимпийский урок», в ходе которого именитые атлеты рассказывают юным спортсменам о том, как развивалась их спортивная карьера, о трудностях и препятствиях, которые пришлось преодолеть на пути к титулам и медалям, провели чемпионы мира, Европы и Олимпийских игр по вольной борьбе Давид Мусульбес и Хаджимурад Магомедов. После него они приняли участие в мастер-классе для всех желающих.

Станислав Поздняков во время торжественной высадки деревьев на Аллее олимпийской славы у Ледового дворца «Кузбасс». ОКР

Стратегия и цели

Если первый день форума в Кемерове стал для Олимпийского комитета России предисловием перед основной частью, то второй оказался максимально насыщен событиями. Глава ОКР Станислав Поздняков провел на площадке целый день, и казалось, что он порой присутствовал в нескольких местах одновременно.

Уже утром четырехкратный олимпийский чемпион провел рабочую встречу с коллегами из НОК Сирии во главе с Фарисом Муаллой. Стороны обсудили возможности по совместной подготовке спортсменов двух стран к Играм-2024 в Париже, программы обмена и повышение квалификации тренеров.

Также на форуме был представлен проект новой стратегии ОКР до 2028 года, — это сделал генеральный директор организации Владимир Сенглеев. В документе содержатся новые цели и задачи, направленные на содействие развитию российского спорта в текущих условиях, а также приведены объемы финансирования, которые ОКР готов выделить на нужды общероссийских спортивных федераций. Цифры впечатлили, как и заявленные подходы к решению насущных проблем. Более того, по инициативе Станислава Позднякова олимпийцы вышли с предложениями в Комитет Государственной думы по физической культуре и спорту о внесении изменений в законодательство о регулировании полномочий субъектов спортивной отрасли. Речь идет о новом пункте, который разрешит Министерству спорта, министерствам спорта регионов, департаментам спорта на уровне городов, Национальному олимпийскому комитету, любой спортивной федерации или физкультурной организации принимать участие в финансировании организации и проведения спортивных мероприятий за пределами РФ в интересах наших национальных сборных для обеспечения соревновательной практики российских спортсменов.

— Мы сейчас 16 законопроектов прорабатываем, направленных на структуризацию спорта, адаптацию к новым условиям, — сказал председатель Комитета ГД по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев, — и тот закон, о котором мы сегодня говорим, думаю, будет внесен в ближайшее время уже в первом чтении для того, чтобы еще раз защитить наших спортсменов, оказать поддержку нашим национальным спортивным федерациям в столь непростое время.

Станислав Поздняков. ОКР

О шагах по поддержке спортивных федераций в рамках новой Стратегии ОКР подробно говорил и глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, отмечая при этом, что ОКР готов к сценарию, по которому полноценное участие российских спортсменов в Олимпийских играх случится не ранее 2026 года.

— С марта нынешнего года мы изменили нормативно-правовую базу, разработали новую программу содействия развитию олимпийских видов спорта, — отметил Поздняков. — Ее концепция сейчас предметно обсуждается с коллегами из спортивных федераций, они являются ее главными бенефициарами. Программа направлена на формирование спортивного резерва в среднесрочной перспективе, ее цель — подготовить новых российских спортсменов в олимпийских видах спорта на мировом конкурентном уровне. Чтобы уже на следующих летних Играх, в 2028 году, войти в тройку сильнейших в медальном зачете. На Лос-Анджелес мы ставим такую цель.

По словам четырехкратного олимпийского чемпиона, в международной работе важную роль играет также развитие отношений с олимпийскими комитетами дружественных стран. В качестве примера он привел взаимодействие с белорусскими коллегами. Важным аспектом развития спорта является и участие России в спортивных проектах в рамках ШОС, БРИКС и других организаций.

Участники форума «Россия — спортивная держава». ОКР

О стратегии и текущей обстановке в мире спорта Поздняков много говорил и на панельной сессии «Российское олимпийское движение. Вызовы и решения» с участием Левитина, Матыцина и других видных спортивных функционеров. Она стала одной из самых популярных в деловой программе форума — зал был переполнен.

— ОКР всегда занимает активную позицию, мы очень конструктивно сотрудничаем, — сказал Матыцин во вступительном слове. — Мы говорим о России как о спортивной державе, и пример взаимодействия Минспорта и ОКР показывает, что только единой командой мы преодолеем вызовы, о которых говорим. Направление, которое мы выбрали, — активно защищать интересы наших спортсменов, национальных федераций, создавать новые форматы соревнований, чтобы не снижался потенциал атлетов. Мы не изолируемся, продолжаем диалог с МОК и международными федерациями, но при этом во главу угла ставим интересы нашей спортивной системы. В совместной работе государства и общественных организаций — залог успеха и движения вперед. А мировое спортивное сообщество в конце концов осознает, какой вред нанесло себе самому. Потому что таких надежных партнеров, как Россия, можно посчитать на пальцах одной руки.

Все желающие могли сфотографироваться с настоящими факелами олимпийского огня. ОКР

Игорь Левитин обратил внимание участников на отсутствие в мировом спорте четкого понимания, что такое современное олимпийское движение:

— Олимпийское движение — это весь спорт или только олимпийские виды спорта? Если второе, то почему санкции распространяются на весь российский спорт, на неолимпийские или национальные дисциплины? Хаос, который сейчас творится в мире, отчетливо показал несовершенство структуры управления международным спортом. Думаю, что зарубежные спортивные руководители уже понимают, что санкции больше вредят им, чем России, но не знают, как выйти из этой малоприятной ситуации.

Смотрите сейчас, что произошло с Сергеем Карякиным. Ему не дают визу в Норвегию на соревнования. Почему? Потому что у него паспорт российский. Но тогда в таких странах надо запрещать проводить соревнования, потому что спортсмены-то все равны. Это и есть вмешательство государства в спорт, о недопустимости чего все время международные чиновники самого высокого уровня твердят. Это же не Олимпийские комитеты визы не дают. Это делают правительства. На мой взгляд, то, что происходит сейчас в спорте, — это чистое нарушение принципов де Кубертена. И я думаю, что нам отходить от этих принципов не нужно. Мы должны придерживаться Олимпийской хартии, отталкиваться от того, что спорт — вне политики. И дальше не вступать в эту дискуссию.

— Как бы ни складывалась обстановка в мире, главным приоритетом олимпийского движения должно быть желание абстрагироваться от политики, — продолжил тему в своем выступлении Поздняков. — Сейчас в мировом спортивном сообществе неспокойно, есть все признаки раскола. Единственная возможность сохранить его в том виде, как задумывал барон де Кубертен и над чем работали все предшественники, — дать международным федерациям проводить соревнования без какого-либо давления со стороны некоторых стран. Мы видим, что количество наших активных оппонентов не достигает и трети от общего числа. В том числе и по недавним мероприятиям МОК — общая тональность совсем не соответствует фону, который формируют западные медиа.

Участники форума «Россия — спортивная держава». ОКР

Увидеть Париж

При этом приоритетным и базовым сценарием для ОКР остается участие уже в ближайших летних Олимпийских играх, которые пройдут в Париже в 2024 году. Об этом Поздняков говорил и на пленарном заседании, ставшем центральным событием второго дня форума.

— Сейчас никто не знает, на каких условиях может быть предложен допуск к Играм, это зависит от МОК и оргкомитета, — считает глава ОКР. — В этот момент мы должны быть полностью готовы, хотя и понимаем, что в любом случае участие в Играх будет сопряжено с большим количеством вопросов, продиктованных санкционной политикой. Но учитывая имеющийся опыт, можно сказать, что при слаженной работе ОКР с коллегами из Минспорта, ФМБА, национальных федераций все задачи будут решены.

По словам Позднякова, после кардинальной перемены повестки в российском и международном спорте ОКР после окончания Игр в Пекине оперативно перестроил работу. И совместно с другими участниками процесса готов находить ответы на все вызовы.

Одновременно в рамках форума Олимпийский комитет России подписал ряд соглашений. С Федеральным центром подготовки спортивного резерва о совместной работе по созданию необходимых условий подготовки в России будущих поколений олимпийцев, а с ВФСО «Трудовые резервы» о сотрудничестве для всеобъемлющего вовлечения в занятия физической культурой и спортом активного населения и улучшение здоровья граждан, в том числе через корпоративный спорт. Также новыми партнерами Инновационного центра ОКР стали фонд поддержки физической культуры и спорта «Стань чемпионом», физкультурно-спортивное объединение «Юность России» и Центр спортивной подготовки Мурманской области.