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Сегодня, 14:00

До свидания, Спартакиада! Подошли к концу семь недель соревнований

Антон Бабошин
Корреспондент
Давид Белявский, Никита Нагорный, Даниел Маринов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Ангелина Мельникова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Даниел Маринов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Никита Нагорный.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Даниел Маринов и Никита Нагорный.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Турнир по спортивной гимнастике в Казани завершил программу Всероссийской Спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года.

В ушедшем историю больше 30 лет назад СССР спартакиадное движение имело давние и славные традиции, но после распада Союза они оказались утрачены. Три десятка лет никто не собирал в рамках одного большого комплексного турнира всех или почти всех сильнейших спортсменов страны. Но летом нынешнего года все изменилось.

Чтобы в условиях тотального отстранения россиян от международных стартов обеспечить ведущих спортсменов практикой и конкуренцией, в Минспорте решили не изобретать велосипед, а возродить проверенный годами формат. Турнир, проводимый по программе будущей Олимпиады-2024 в Париже, организовывался в сжатые сроки, и, возможно, не все задуманное удалось воплотить. Но, перефразируя классика, скажем — если бы Спартакиады не было, ее стоило бы придумать.

Даниел Маринов и Никита Нагорный. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Даниел Маринов и Никита Нагорный.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Звездный состав

Хотя церемония закрытия основной части Спартакиады сильнейших прошла в Москве еще 29 августа, соревнования под эгидой турнира продолжались в течение всего сентября и завершились в первый день октября. Кстати, в разных дисциплинах значение Спартакиады тоже отличалось: для кого-то она стала этапом предсезонной подготовки, а для кого-то главным турниром в году.

Например, в спортивной гимнастике, закрывавшей спартакиадную программу, турнир стал если не самым престижным, то самым представительным точно. Ведь в последние годы даже чемпионаты России не собирали всех сильнейших на одном помосте. А Спартакиаде, в полном соответствии со второй частью названия, это удалось. В Казань приехали семь олимпийских чемпионов — уровень! Но, как оказалось, в России уже растет поколение, готовое сменить триумфаторов Токио.

Как отметил после победы в личном многоборье лидер национальной сборной Никита Нагорный, это самый тяжелый для него триумф на внутренних соревнованиях за всю карьеру. Да и в целом по турниру Никита прошел неровно, хоть и стал самым титулованным из участников мужского турнира — личное золото Нагорный добавил к победе в командном многоборье, а в последний день стартов собрал полный комплект наград в финалах на отдельных снарядах. Еще один лидер российской гимнастики Артур Далалоян и вовсе не взял ни одного личного золота.

Даниел Маринов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Даниел Маринов.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Дело, конечно, и в далекой от оптимальной форме лидеров, допускавших ошибки, и в проблемах со здоровьем. Ведь Далалоян из-за сильных мозолей на ладонях вынужден был отказаться от финала в личном многоборье, а Нагорный снялся с финала на кольцах из-за давних проблем с плечом. Но это ничуть не умаляет заслуг молодых спортсменов, громко заявивших о своих претензиях на титулы. 17-летний казанец Даниел Маринов на домашней арене вошел в тройку в обоих видах многоборья, взял серебро в вольных упражнениях, а на десерт выиграл золото на брусьях. Алтаец Сергей Найдин победил в упражнениях на коне и на перекладине, Кирилл Прокопьев стал лучшим в вольных упражнениях, а Григорий Клементьев — на кольцах.

У девушек олимпийские чемпионки оказались не так щедры к конкуренткам — из новой волны гимнасток до золота дотянулась лишь 15-летняя Яна Кустова, выигравшая упражнения на бревне. В целом же турнир прошел под знаком борьбы между Ангелиной Мельниковой и Викторией Листуновой, споривших за звание примы сборной. И если еще год назад это звание безраздельно принадлежало Ангелине, то теперь к нему куда ближе Виктория.

Листунова вплоть до заключительного дня соревнований забирала все медали высшей пробы, последовательно победив в командном и личном многоборье, опорном прыжке и на брусьях. К ним она добавила серебро в опорном прыжке и бронзу на бревне. При этом в последних двух видах Мельникова все-таки оказалась выше конкурентки в протоколе, добыла свое золото и так же, как Листунова, поднималась на пьедестал во всех финалах. Поэтому назвать триумф Виктории безоговорочным и однозначным все-таки нельзя.

Ангелина Мельникова. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Ангелина Мельникова.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Золотая моя столица

А вот с тем, что общий зачет как в спортивной гимнастике, так и на Спартакиаде в целом убедительно выиграла сборная Москвы, вряд ли можно спорить. Да и зачем? Достаточно взглянуть на цифры. Например, представители столицы стали лучшими в 29 видах программы, у ближайших преследователей из Петербурга на два десятка первых мест меньше, остальные еще дальше.

Напомним, что первые старты в рамках Спартакиады сильнейших состоялись еще 10 августа, когда стартовали турниры по гольфу, волейболу и синхронному плаванию. Всего же представители 39 видов спорта разыграли 253 комплекта наград. Количество участников перевалило за 9 тысяч. Хозяевами соревнований стали 12 регионов России. Большую часть стартов приняла столица, но лучших атлетов страны увидели и в 11 других регионах — в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Казани, Калининграде, Туле, Новосибирске, Челябинске, Сочи, Новгородской области и Карачаево-Черкесии.

Победы Нагорного и Кустовой в последний день турнира по спортивной гимнастике помогли сборной Москвы добраться до фантастической отметки в сотню выигранных на Спартакиаде золотых медалей. Для сравнения: у занимающих второе и третье место Петербурга и Московской области на двоих 73 первых места. Да и серебра с бронзой у москвичей немногим меньше золота.

И в зачете по очкам Москва вне конкуренции, впереди Петербурга и Подмосковья. В топ-5 также Татарстан и Краснодарский край. Поэтому давайте признаем, что Москва не только лучший город земли, как пелось в песне, но и самый спортивный регион страны.

Никита Нагорный. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Никита Нагорный.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Тем, кто хочет доказать обратное, придется ждать и тренироваться ближайшие четыре года. Как не раз за последнее время говорил министр спорта Олег Матыцин, Спартакиады сильнейших решено проводить именно с таким временным интервалом на следующий год после очередных Олимпийских игр. Чтобы иметь возможность оценить перспективы отечественного спорта на ближайший цикл.

Впрочем, и огорчаться такой долгой паузе тоже не стоит. Потому что в планах Минспорта проводить не только летние, но и зимние Спартакиады сильнейших. Первая из них пройдет в феврале — марте 2024 года. Причем формат еще более приблизят к олимпийскому — все соревнования планируется проводить в одном регионе. Среди кандидатов на данный момент значатся олимпийская столица-2014 Сочи, принявший в 2019-м Универсиаду Красноярск, а также Алтайский край. Вероятно, такую практику распространят и на летние Спартакиады.

— За время проведения Спартакиады мы получили возможность увидеть ресурсы, которыми располагаем, и понять готовность наших ведущих спортсменов, которые из-за санкций лишены международных стартов. Спартакиада — востребованные соревнования. Тренеры, региональные спортивные чиновники и спортсмены дали ей высокую положительную оценку. Правительство нашло возможность премировать победителей и призеров, это тоже важный момент, — отметил министр спорта России Олег Матыцин. — Мы убедились в том, что существует высокая конкуренция со стороны мотивированных молодых спортсменов. Принято решение проводить Спартакиады раз в четыре года, после Олимпиад, чтобы планировать дальнейшие олимпийские циклы, определять ресурсы, выявлять недостатки в подготовке. Можно с уверенностью сказать, что Спартакиада заняла твердое место в национальном спортивном календаре.

Итоги Спартакиады
Зачет по очкам. 1. Москва — 4116. 2. Санкт-Петербург — 2382. 3. Московская область — 1906.
Медальный зачет. 1. Москва — 100-93-93 (286). 2. Санкт-Петербург — 39-46-44 (129). 3. Московская область — 34-21-41 (96)

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