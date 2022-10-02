До свидания, Спартакиада! Подошли к концу семь недель соревнований

Турнир по спортивной гимнастике в Казани завершил программу Всероссийской Спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года.

В ушедшем историю больше 30 лет назад СССР спартакиадное движение имело давние и славные традиции, но после распада Союза они оказались утрачены. Три десятка лет никто не собирал в рамках одного большого комплексного турнира всех или почти всех сильнейших спортсменов страны. Но летом нынешнего года все изменилось.

Чтобы в условиях тотального отстранения россиян от международных стартов обеспечить ведущих спортсменов практикой и конкуренцией, в Минспорте решили не изобретать велосипед, а возродить проверенный годами формат. Турнир, проводимый по программе будущей Олимпиады-2024 в Париже, организовывался в сжатые сроки, и, возможно, не все задуманное удалось воплотить. Но, перефразируя классика, скажем — если бы Спартакиады не было, ее стоило бы придумать.

Даниел Маринов и Никита Нагорный. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Звездный состав

Хотя церемония закрытия основной части Спартакиады сильнейших прошла в Москве еще 29 августа, соревнования под эгидой турнира продолжались в течение всего сентября и завершились в первый день октября. Кстати, в разных дисциплинах значение Спартакиады тоже отличалось: для кого-то она стала этапом предсезонной подготовки, а для кого-то главным турниром в году.

Например, в спортивной гимнастике, закрывавшей спартакиадную программу, турнир стал если не самым престижным, то самым представительным точно. Ведь в последние годы даже чемпионаты России не собирали всех сильнейших на одном помосте. А Спартакиаде, в полном соответствии со второй частью названия, это удалось. В Казань приехали семь олимпийских чемпионов — уровень! Но, как оказалось, в России уже растет поколение, готовое сменить триумфаторов Токио.

Как отметил после победы в личном многоборье лидер национальной сборной Никита Нагорный, это самый тяжелый для него триумф на внутренних соревнованиях за всю карьеру. Да и в целом по турниру Никита прошел неровно, хоть и стал самым титулованным из участников мужского турнира — личное золото Нагорный добавил к победе в командном многоборье, а в последний день стартов собрал полный комплект наград в финалах на отдельных снарядах. Еще один лидер российской гимнастики Артур Далалоян и вовсе не взял ни одного личного золота.

Даниел Маринов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Дело, конечно, и в далекой от оптимальной форме лидеров, допускавших ошибки, и в проблемах со здоровьем. Ведь Далалоян из-за сильных мозолей на ладонях вынужден был отказаться от финала в личном многоборье, а Нагорный снялся с финала на кольцах из-за давних проблем с плечом. Но это ничуть не умаляет заслуг молодых спортсменов, громко заявивших о своих претензиях на титулы. 17-летний казанец Даниел Маринов на домашней арене вошел в тройку в обоих видах многоборья, взял серебро в вольных упражнениях, а на десерт выиграл золото на брусьях. Алтаец Сергей Найдин победил в упражнениях на коне и на перекладине, Кирилл Прокопьев стал лучшим в вольных упражнениях, а Григорий Клементьев — на кольцах.

У девушек олимпийские чемпионки оказались не так щедры к конкуренткам — из новой волны гимнасток до золота дотянулась лишь 15-летняя Яна Кустова, выигравшая упражнения на бревне. В целом же турнир прошел под знаком борьбы между Ангелиной Мельниковой и Викторией Листуновой, споривших за звание примы сборной. И если еще год назад это звание безраздельно принадлежало Ангелине, то теперь к нему куда ближе Виктория.

Листунова вплоть до заключительного дня соревнований забирала все медали высшей пробы, последовательно победив в командном и личном многоборье, опорном прыжке и на брусьях. К ним она добавила серебро в опорном прыжке и бронзу на бревне. При этом в последних двух видах Мельникова все-таки оказалась выше конкурентки в протоколе, добыла свое золото и так же, как Листунова, поднималась на пьедестал во всех финалах. Поэтому назвать триумф Виктории безоговорочным и однозначным все-таки нельзя.

Ангелина Мельникова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Золотая моя столица

А вот с тем, что общий зачет как в спортивной гимнастике, так и на Спартакиаде в целом убедительно выиграла сборная Москвы, вряд ли можно спорить. Да и зачем? Достаточно взглянуть на цифры. Например, представители столицы стали лучшими в 29 видах программы, у ближайших преследователей из Петербурга на два десятка первых мест меньше, остальные еще дальше.

Напомним, что первые старты в рамках Спартакиады сильнейших состоялись еще 10 августа, когда стартовали турниры по гольфу, волейболу и синхронному плаванию. Всего же представители 39 видов спорта разыграли 253 комплекта наград. Количество участников перевалило за 9 тысяч. Хозяевами соревнований стали 12 регионов России. Большую часть стартов приняла столица, но лучших атлетов страны увидели и в 11 других регионах — в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Казани, Калининграде, Туле, Новосибирске, Челябинске, Сочи, Новгородской области и Карачаево-Черкесии.

Победы Нагорного и Кустовой в последний день турнира по спортивной гимнастике помогли сборной Москвы добраться до фантастической отметки в сотню выигранных на Спартакиаде золотых медалей. Для сравнения: у занимающих второе и третье место Петербурга и Московской области на двоих 73 первых места. Да и серебра с бронзой у москвичей немногим меньше золота.

И в зачете по очкам Москва вне конкуренции, впереди Петербурга и Подмосковья. В топ-5 также Татарстан и Краснодарский край. Поэтому давайте признаем, что Москва не только лучший город земли, как пелось в песне, но и самый спортивный регион страны.

Никита Нагорный. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Тем, кто хочет доказать обратное, придется ждать и тренироваться ближайшие четыре года. Как не раз за последнее время говорил министр спорта Олег Матыцин, Спартакиады сильнейших решено проводить именно с таким временным интервалом на следующий год после очередных Олимпийских игр. Чтобы иметь возможность оценить перспективы отечественного спорта на ближайший цикл.

Впрочем, и огорчаться такой долгой паузе тоже не стоит. Потому что в планах Минспорта проводить не только летние, но и зимние Спартакиады сильнейших. Первая из них пройдет в феврале — марте 2024 года. Причем формат еще более приблизят к олимпийскому — все соревнования планируется проводить в одном регионе. Среди кандидатов на данный момент значатся олимпийская столица-2014 Сочи, принявший в 2019-м Универсиаду Красноярск, а также Алтайский край. Вероятно, такую практику распространят и на летние Спартакиады.

— За время проведения Спартакиады мы получили возможность увидеть ресурсы, которыми располагаем, и понять готовность наших ведущих спортсменов, которые из-за санкций лишены международных стартов. Спартакиада — востребованные соревнования. Тренеры, региональные спортивные чиновники и спортсмены дали ей высокую положительную оценку. Правительство нашло возможность премировать победителей и призеров, это тоже важный момент, — отметил министр спорта России Олег Матыцин. — Мы убедились в том, что существует высокая конкуренция со стороны мотивированных молодых спортсменов. Принято решение проводить Спартакиады раз в четыре года, после Олимпиад, чтобы планировать дальнейшие олимпийские циклы, определять ресурсы, выявлять недостатки в подготовке. Можно с уверенностью сказать, что Спартакиада заняла твердое место в национальном спортивном календаре.

Итоги Спартакиады

Зачет по очкам. 1. Москва — 4116. 2. Санкт-Петербург — 2382. 3. Московская область — 1906.

Медальный зачет. 1. Москва — 100-93-93 (286). 2. Санкт-Петербург — 39-46-44 (129). 3. Московская область — 34-21-41 (96)