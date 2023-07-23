Одна из величайших медалей нашего спорта продана с аукциона в США. Почему ее очень жаль?

Фигурист Александр Зайцев уверяет, что его награда продана без ведома хозяина.

Золотая медаль советского фигуриста Александра Зайцева, завоеванная на Олимпиаде-1980 в Лейк-Плэсиде, продана на аукционе RR Auction за 93,748 тысячи долларов США. Награда была завоевана в паре с Ириной Родниной и является одной из самых памятных в истории отечественного спорта. Спортсмены порой расстаются со своими спортивными реликвиями из-за материальных проблем. Однако Александр Геннадьевич, которому сейчас 71 год, уверяет, что не имеет к торгам никакого отношения и не получит денег от коллекционера, пожелавшего остаться неизвестным.

«У меня медалей не было, даже медали Инсбрука нет, — заявил двукратный олимпийский чемпион в интервью РИА «Новости». — Мы с Родниной жили вместе, у нас была семья. И после развода все медали остались у ее родителей, где-то там хранились. Так что понятия не имею, кто продал эти медали, я к этому отношения точно не имею». Имя покупателя по традиции держится организаторами аукционов в тайне. Однако, если данная награда навсегда исчезнет в частном собрании, для отечественного спорта это будет крайне обидно. Объясняем почему.

Александр Зайцев и Ирина Роднина. Фото Global Look Press

Сильная женщина

Пара Родниной и Зайцевой в советские времена была одной из самых любимых среди наших болельщиков. В том числе и потому, что была создана в очень непростых обстоятельствах. Сразу после победы на Олимпиаде-1972 прежний напарник Родниной Алексей Уланов женился на Людмиле Смирновой и встал в пару со своей супругой. Ирина была близка к завершению карьеры, однако по просьбе тренера Станислава Жука начала кататься с Александром Зайцевым, который до этого был не слишком известен. Уже в 1973 году новый спортивный дуэт выиграл чемпионат мира, причем прокатав программу без музыки, по непонятным причинам отключившейся во время выступления.

В 1974-м новые лидеры мирового парного катания неожиданно расстались со Станиславом Жуком, который считался очень жестким тренером, и начали заниматься у молодого на тот момент специалиста Татьяны Тарасовой. Она являлась дочерью знаменитого хоккейного тренера Анатолия Тарасова, но с помощью своих звездных учеников сумела доказать всем, что и сама является великолепным наставником. Особенностью пары Роднина — Зайцев оказалось то, что лидером в ней по всем параметрам являлась партнерша. У советских болельщиков того времени образ сильной женщины был крайне востребован.

В Инcбруке-1976 Роднина и Зайцев приехали в качестве фаворитов и легко обошли соперников из ГДР, став первыми. За год до этой Олимпиады Ирина и Александр поженились. В 1978 году Роднина ушла в декрет, и вернулась на лед только в олимпийский сезон перед Лейк-Плэсидом. В отсутствие лидеров чемпионами мира-1979 стали американцы Тай Бабилония и Рэнди Гарднер. Не понимавшая всех нюансов публика в США начала требовать победы своих соотечественников и на домашних Играх. Это вылилось в огромное давление — как на Бабилония с Гарднером, так и на Ирину с Александром.

Медаль Олимпиады в Лейк-Плэсиде. Фото rrauction.com

Гнетущая атмосфера

Причем в случае с нашими спортсменами существовал еще момент сложной политической ситуации. 25 декабря 1979 года СССР ввел ограниченный военный контингент в Афганистан. 20 января 1980 года президент Джимми Картер обратился с посланием к американскому народу. Наряду с объявлением о запрете на поставки зерна в Советский Союз он пообещал: если в течение месяца советские войска не покинут афганскую территорию, США и их союзники бойкотируют московскую Олимпиаду. Отмену Игр в Москве или их перенос в Канаду американцы пытались продавить на сессии МОК накануне Лейк-Плэсида, но большая часть олимпийского сообщества выступила против.

Тем не менее атмосфера вокруг сборной СССР на зимних ОИ-1980 была очень накаленной. Накладывалось и то, что Олимпийская деревня была развернута в настоящей тюрьме. Американцы не нашли денег на строительства жилья для олимпийцев и переоборудовали для этих целей колонию для малолетних преступников. Некоторые из участников Игр не нашли в этом ничего предосудительного, но другие жаловались на гнетущую атмосферу и на очень стесненные бытовые условия. Кроме того, существовали проблемы с транспортом и тренировками. Они были связаны с ошибками организаторов, а не с политикой, но воспринимались через призму афганского конфликта.

В одном из интервью Роднина также жаловалась на то, что тренировки проходили в присутствии американских СМИ под бесконечный треск фотокамер. Этот грохот не давал нашим фигуристам сосредоточиться, так что в итоги они отказались от части занятий, которые очень выматывали психологически. Кроме того, в ведущих газетах США писали, что советская пара ради победы будет использовать запрещенные приемы — точно так же, как «советские агрессоры» готовы на все ради «оккупации» беззащитного Афганистана. При этом Бабилония и Гарднера планомерно готовили к триумфу — на них свалились рекламные контракты, интервью на телевидении и постоянные съемки.

Ирина Роднина и Александр Зайцев. Фото Сергей Киврин, архив «СЭ»

Навсегда в истории

Однако во время заключительной разминки перед короткой программой произошло непредвиденное. На одном из приземлений Гарднер надорвал связку в паху. Американцам пришлось сниматься с олимпийского турнира. А Родниной и Зайцеву — вместо соперничества с парой из США настраиваться на противостояние с представителями Восточной Германии Мануэлой Магер и Уве Беверсдорфом. Ирина Константиновна потом рассказывала, что ее еще очень выводили из себя болельщики, курившие на первых рядах трибун. Тем не менее наши фигуристы собрались и выступили так, что ни у кого не осталось сомнений: они на голову выше всех конкурентов.

В короткой и произвольной программах наша пара получила у судей все девять первых мест и уверенно победила. Роднина в 30 лет выиграла на Играх третье золото — это было повторение исторического рекорда норвежки Сони Хени (затем с помощью командного турнира этот результат повторят еще и канадцы Тесса Виртью и Скотт Мойр). На пьедестале во время исполнения гимна Ирина расплакалась. Как она рассказывала впоследствии — от облегчения, что все сложности этих Игр позади. Возможно, спортсменка постеснялась бы это делать на людях, но в тот момент просто забыла, что телекамеры уже научились выхватывать крупные планы.

Слезы Родниной на пьедестале — один из наиболее ярких моментов в истории отечественного спорта. Многих телезрителей в СССР проявление чувств в официальной обстановке зацепило до глубины души. Недаром свою книгу воспоминаний Ирина потом назовет «Слеза чемпионки». Потом было много всякого. У Родниной не получилось великой карьеры тренера, она поссорилась с Тарасовой, развелась с Зайцевым, уехала в Америку, вернулась в Россию, стала депутатом... Однако то великое награждение в Лейк-Плэсиде навсегда осталось в истории нашего спорта. И медалям, которые получили наши спортсмены в 1980-м, определенно место в музее, а не в частной коллекции.