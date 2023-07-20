Можно ли лишить Исинбаеву места в МОК? Почему это глупо

Елену называют предательницей, но она еще может помочь нашим спортсменам выступить на Олимпиаде.

Реакция на необдуманное выступление в соцсетях двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой, к сожалению, быстро переросла в травлю. С осуждением звездной спортсменки, назвавшей ради работы в МОК свое офицерское звание «номинальным», в России высказались министр спорта, депутаты Госдумы, общественники, певица и даже священник. Предлагается не только переименовать стадионы и улицы, названные в честь рекордсменки мира, но и лишить ее воинского звания, государственных наград, гражданства и поста в МОК. Есть ли смысл во всех этих санкциях, и не пора ли обуздать свой гнев?

Бросает тень на других наших спортсменов

Легендарная легкоатлетка всегда была честолюбива и чувствительна к общественному мнению. И навряд ли она ожидала столь бурной реакции на попытку опровергнуть «фейковые новости» о переезде на ПМЖ в Испанию. На волне разгоревшегося скандала в последние пару дней высказались десятки известных людей, а также сотни профессиональных и не очень комментаторов в соцсетях и прочих пабликах. Некоторые, в основном бывшие спортсмены, призывают помнить о заслугах Елены и спокойно разобраться в происходящем. Однако слов осуждения намного больше.

— Здесь абсолютно однозначная оценка — недопустимо так относиться к воинскому званию, к гражданской позиции и событиям, которые происходят в твоей родной стране, — заявил журналистам министр спорта РФ Олег Матыцин.

— Исинбаева уже свое отпрыгала, — отметил в интервью «Газете.Ru» бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев. — Чтобы сегодня известному публичному человеку с российским паспортом, если у нее остался таковой, находиться за границей с активами и всем остальным, то ее, скорее всего, поставили фактически на развилку. Это может касаться многих вещей: недвижимости, поста в МОК.

— Учитывая явный умысел Исинбаевой по дискредитации Вооруженных сил России и осквернению звания офицера ради сохранения доходного места в МОК, обращаюсь в Генеральную прокуратуру для принятия мер. Офицер, осознанно порочащий честь мундира, должен быть лишен воинского звания, — написал в своем телеграм-канале еще один парламентарий Роман Терюшков.

— Как вообще человек получает очередное воинское звание, государственные награды из рук министра обороны, фотографируется в военной форме, но потом заявляет такое? — отметила в интервью matchtv.ru олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова. — Такой поступок бросает тень на других наших спортсменов, которые верой и правдой служат стране. Хотелось бы пожелать, чтобы повнимательнее присматривались к людям, которым предстоит представлять нашу страну в различных организациях, в том числе и международных.

Эмоции быстро схлынут

Заводить или нет против Исинбаевой уголовное дело по статье УК РФ 280.3 «Публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ» (до пяти лет тюрьмы), теперь, видимо, будет решать прокуратура. Воинского звания (в данном случае майора запаса), а также государственных и ведомственных наград у нас в стране можно лишить только по приговору суда за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления (в данном случае придется доказывать государственную измену с предварительным умыслом).

Вопрос переименования стадионов, улиц и парков, демонтажа стел и скульптур находится в компетенции местных властей. Что касается лишения гражданства РФ, то сделать это по отношению к человеку, который получил его по праву рождения, практически невозможно — здесь нужна воля высшего руководства страны. И надеюсь, что эмоции быстро схлынут и до подобного у нас не дойдет. Ведь еще недавно мы возмущались действиями Литвы, которая за выступление в ледовом шоу в России лишила гражданства фигуристку Маргариту Дробязко.

Что касается призывов «отозвать Исинбаеву из МОК», то они являются бессмысленными. Ведь по давней традиции член международного комитета является не представителем своего государства, а действует от имени олимпийского движения «для своей страны». То есть он представляет МОК в национальной олимпийской организации, а не наоборот. И при такой схеме повлиять на членство соотечественника не может ни правительство, ни спортивные власти отдельной державы. Международный комитет может только сам исключить из своих рядов (до сих пор это происходило только на фоне коррупционных скандалов и уголовных дел).

Заложница ситуации

Да и смысла затевать неприятную процедуру в МОК сейчас нет. Елена является временным членом этой организации — через год ее восьмилетние полномочия в комиссии спортсменов заканчиваются, и она переходит в разряд «почетных членов» без права голоса. Кстати, после этого в международном комитете останется только один действительный член с российским паспортом — Шамиль Тарпищев, который покинет организацию через пять лет по достижении предельного возраста. В общем, если мы хотим продолжать отношения с МОК, надо думать не как убрать оттуда своих людей, а как расширить представительство россиян.

Также беспочвенны опасения, что двукратная олимпийская чемпионка, обиженная скандалом в России, «не так» проголосует по вопросу допуска наших атлетов в Париж-2024 во время октябрьской сессии в Мумбае. Во-первых, в МОК 99 членов, и даже на уровне комиссии спортсменов (где 23 члена) один голос вряд ли на что-то повлияет. Во-вторых, заинтересованные в решениях по конкретным странам люди обычно не участвуют в таких голосованиях. Ну и, наконец, не верится, что Исинбаева, неоднократно заявлявшая о желании бороться за права российских спортсменов, вдруг станет действовать им во вред, даже если она обижена нынешней травлей в России.

Понятно, что время сейчас такое, что многим хочется поделить всех на друзей и врагов. Однако надо понимать, что Исинбаева, подбирая неудачные слова о «человеке мира» и «номинальной принадлежности к ВС РФ», во многом стала заложником незаконной проверки со стороны этической комиссии МОК. Никогда прежде членам этой организации не приходилось доказывать политический нейтралитет. Так почему же действующие спортсмены, вынужденно подписывающие соответствующие декларации и выступающие под нейтральным флагом, вызывают у многих россиян сочувствие, а чемпионка, заслужившая место в МОК своими результатами, — только раздражение, быстро переходящее в ненависть?