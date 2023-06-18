Олимпийские игры больше никто не хочет проводить? У МОК снова проблемы с поиском организаторов

Спасением для зимних Игр может стать... Саудовская Аравия.

До Олимпиады-2030 осталось меньше семи лет, но у Игр до сих пор нет организатора. Более того, под вопросом даже кандидаты на проведение турнира. Голосование планируется в сентябре на сессии МОК, однако на текущий момент нет ни одной заявки, в которой комиссия Международного олимпийского комитета могла бы быть уверена. Япония и США откладывают свои заявки на более поздний срок, в Норвегии и Канаде против неоправданных расходов на Олимпиаду жители, у Швеции проблемы с инфраструктурой... Зато зимние Игры хотят провести власти Саудовской Аравии. И это не шутка.

Американцы и японцы не успевают подготовиться

Не первый раз мы слышим о кризисе олимпийского движения. Телерейтинги падают, расходы растут, а желающих проводить убыточное мероприятие все меньше. Но давно МОК не был в таком патовом положении, как сейчас, в связи с ситуацией вокруг Игр 2030 года. Зимняя Олимпиада должна пройти в январе — феврале, то есть до старта Игр осталось всего шесть с половиной лет. За это время инфраструктуру с нуля уже не построить без резких финансовых вливаний, поэтому от кандидата требуются гарантии. Лучшие из которых — готовая база. Поэтому фаворитом в борьбе за право проведения Олимпиады-2030 изначально считали американский Солт-Лейк-Сити. Там проводили Игры в 2002 году, поэтому стадионы не успели морально устареть. Конечно же, будут построены и новые объекты, а старые подвергнутся реконструкции.

Однако в Америке пройдет летняя Олимпиада-2028 в Лос-Анджелесе. И олимпийский комитет страны посчитал не самым рациональным вариант, при котором США берут на себя две Олимпиады подряд. Заявку Солт-Лейка не снимают, а переносят на 2034 год. После этого решения фаворитом в борьбе за право проведения Игр стала Япония. Саппоро также был ранее столицей зимних Игр. Пусть инфраструктура 1972 года уже не столь актуальна, но это все же лучше, чем ничего. МОК хотел отблагодарить японцев за успешную Олимпиаду в условиях коронавируса и предоставить им возможность заработать на соревнованиях в полноценном формате со зрителями и без жестких санитарных ограничений. Однако японская экономика после ковида оказалась в тяжелом положении, и, по последним данным, власти также планируют отказаться от претензий на 2030 год, чтобы побороться за 2034-й.

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Шведы не хотят строить бобслейную трассу и просят помощи у Латвии и Норвегии

Решение Японии повергло всех в шок. Получается, что сейчас остается только одна заявка на Игры в 2030 — это Швеция. Шведы хотят пойти по пути Пекина и сделать свою столицу Стокгольм вторым городом в мире, который проводил и летние, и зимние Игры. Однако МОК не может довериться скандинавам полностью. В июне комиссия приезжала в Швецию, и не сказать, что осталась довольна. По сути, шведы выставляют проигравшую ранее в гонке за 2026 год заявку. Основные ледовые виды спорта пройдут по их планам в Стокгольме, парк горных видов в Оре (600 километров от столицы). Биатлон в Эстерсунде (530 км), лыжные гонки в Фалуне (200 км).

Но проблема даже не в расстоянии между олимпийскими объектами. В конце концов похожая история была и с Олимпиадой в Китае, а серфинг на Таити во время Олимпиады в Париже не высмеивает только ленивый. Недовольство МОК вызывает отсутствие в Швеции объектов для конькобежного спорта, а также бобслея, санного спорта и скелетона. Вернее, тот факт, что шведы не хотят тратиться на их строительство и предлагают включить в свою заявку объекты в Нидерландах, Норвегии и Латвии. Похожую стратегию с включением в свои планы бобслейной трассы в латвийской Сигулде Швеция выставляла и в рамках борьбы за ОИ-2026. Ее отклонили и-за сложной логистики.

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Олимпиаду могут провести в Аргентине или Саудовской Аравии

Швеция не видит для себя перспектив развития бобслея и скелетона, поэтому и не хочет вкладываться в дорогую инфраструктуру для этих видов. В маленькой Латвии трассу в Сигулде строили еще во времена СССР, и она была главным спортивным центром для всего Советского Союза. Хоть, по данным соцопросов, идею провести Олимпиаду в Стокгольме и поддерживает более чем 70 процентов жителей страны, респонденты также отмечают необходимость «разумных трат», так что вопрос бобслейной трассы может стать камнем преткновения. МОК же вряд ли готов пойти на компромисс с интернациональной заявкой. По этой же причине отпала идея тройной заявки Франция — Швейцария — Италия, а также сербо-боснийская совместная заявка.

Конфликт между властями Барселоны и Сарагосы лишил актуальности планы испанцев войти в мир зимнего спорта. По этой же причине отпадает и Канада, где спорили между собой Ванкувер, Калгари и Квебек. К тому же жители страны высказались против затрат на Игры, так же как и норвежцы против Олимпиады в Осло. Есть шанс, что организацию Игр на себя может взять Швейцария. После отклонения совместной с Францией и Италией заявки швейцарцы высказались о желании выставить самостоятельную. Наверняка мечты об Играх еще живы в Казахстане, где в третий раз могут выставить Алматы. Ходили разговоры и о Боржоми в Грузии, украинском Львове, польской Варшаве, немецком Шмалькальдене и даже российской Уфе. Из экзотики — Ушуая в Аргентине и городе будущего Неом... в Саудовской Аравии. Полностью искусственный снег и Олимпиада под крышей — ответ на глобальные изменения климата.