«В основе антироссийской политики — идеология разрушения». Мария Захарова — о критериях МОК для российских атлетов

Официальный представитель МИД РФ ответила на вопросы «СЭ».

В конце марта 2023 года МОК сформировал новые критерии допуска российских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе. Они предполагают запрет на участие для атлетов, публично поддержавших СВО, для военных и сотрудников спецслужб, а также для представителей командных видов. Многие руководители нашего спорта назвали эти условия неприемлемыми. По просьбе «СЭ» перспективы участия россиян в международных стартах оценила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Как вы относитесь к требованиям МОК по допуску российских спортсменов?

— Это, к сожалению, элемент общей политики по разрушению мирового спорта. Я обратила внимание, что многие страны Запада, которые требовали полностью исключить российских спортсменов, остались недовольны даже этим заявлением МОК. Вы понимаете, какая идеология разрушения стоит в основе антироссийской политики. Мы с этим сталкиваемся не в первый раз. Понимаем, что это касается не только спорта.

Мария Захарова. Фото Global Look Press

Это начиналось как недобросовестная конкуренция, сейчас это уже переходит в разряд оголтелой русофобии, в попытки отменить Россию. Как они говорят, сделать решительный шаг к изничтожению нас в культурном, информационном, политическом пространстве. Что это, как не попытка окончательно решить российский вопрос? Я понимаю, что они очень нервно реагируют на это, потому что это прямая аналогия с фашизмом. Но факты остаются фактами — блокировка наших СМИ и журналистов. Травля наших спортсменов, недопуск их на мероприятия. Это все и есть «решение вопроса».

— Некоторые страны заявили, что не дадут визу российским спортсменам для участия в международных соревнованиях. Может ли помочь МИД РФ в этой ситуации?

— Мы помогаем. В каких-то случаях удается решить. В каких-то случаях эта русофобская концепция берет верх. Это борьба. Главное — понять тут другое: что на России они не остановятся. Это не только про Россию.

— Но и против Белоруссии?

— И не только. Когда я говорю о России, я имею в виду союзные государства. Нас сложно уже отделить, мы находимся в союзном государстве. Но это еще и все те страны, которые составляют конкуренцию. Многие скажут: «Нет, это только против России, потому что она занимает не ту позицию, которую нужно». Если бы мы занимали другую позицию, все было бы то же самое. Нужны наши ресурсы. Посмотрите на Китай. Они достигли фантастических успехов, например, в технологическом плане. Придумали и реализовали технологию 5G несколько лет назад. Все, тут же началось давление. Одним компаниям нельзя подписывать контракты с китайскими компаниями. Китаю нельзя участвовать в мероприятиях и конференциях.

Фото Global Look Press

— Если подобное не пресечь, это будет в отношении любой страны и любого народа?

— Да. Или любого объединения стран, которые будут чего-то добиваться, что-то свое предлагать — не настаивая, а потому что реально имеют какие-то достижения. Все, что для них будет некомфортно, то, что будет высвечивать их как псевдолидеров, все это должно идти под нож. Ну что это такое? Я хочу сказать такую вещь. Посмотрите, какое количество проблем внутри США. Зайдите на видеохостинг и найдите фильм «Филадельфия». Там кроме красивых песен есть еще репортажи с улиц этого города. Сейчас примерно то же самое на улицах Сан-Франциско, некогда процветающего мегаполиса. Пусть займутся решением своих вопросов.

Вы посмотрите, что в политическом сегменте? Травля, репрессии, угрозы политическими, судебными расправами. Там вопросов огромное количество. Чего они лезут ко всем остальным? И ладно бы они действительно достигли бы каких-то таких высот, которые позволяли бы им прокладывать путь вперед. Они сами себя отбросили назад. Легализация наркотиков, жуткая история по поводу не только всех этих трансгендерных переходов, а уже внедрения этого в детское сознание. Неразрешимые внутренние противоречия, колоссальные экономические проблемы — практически уже 32 триллиона долларов долг США. Есть чем заняться. Нет, дайте порешать вопросы в других частях света. Ну, это имеет отношение только к одному — обеспечению своих собственных преимуществ за счет ресурсов других стран.

— Вы не опасаетесь оттока российских спортсменов, которые будут менять гражданство?

— Каждый человек всю жизнь стоит перед каким-то выбором: нравственным, идеологическим. Жизнь ставит перед каждым человеком такие вопросы. Каждый должен, наверное, в этой ситуации исходить из каких-то базовых представлений о нравственности, законности. Кстати говоря, и справедливости, правильности и так далее.

Вы спрашиваете, опасаюсь я или не опасаюсь. Я вижу, какие колоссальные, катастрофические тенденции набирают обороты в мире. Меня очень беспокоит, что людям навязывается абсолютно неестественное восприятие мира, когда даже по базовым вопросам нас заставляют думать иначе. Я прошу прощения, но все-таки можно, как воспринимали женщин и мужчин, можно хотя бы в этой парадигме остаться. Нам же говорят: «И в этом вы не имеете права на здравый смысл». Поэтому меня пугает, что эти деструктивные тенденции действительно набирают обороты и проявляться они будут во многих других сферах. Это не одна сфера.