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Фехтование

Париж-2024

Сегодня, 14:00

Уехавшие из России фехтовальщики не попали в состав сборной США. Лоханов и Бида не нужны новой стране?

Фехтовальщики Лоханов и Бида не попали в состав сборной США на Олимпиаду
Отдел спорта «СЭ»
Фехтовальщики Константин Лоханов и Сергей Бида
Константин Лоханов и Сергей Бида.
Фото Global Look Press
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Мечта об Играх в Париже не осуществилась.

В прошлом году стало известно о решении нескольких российских фехтовальщиков сменить спортивное гражданство и выступать за сборную США. История вышла скандальная, ведь Сергея Биду и его жену Виолетту даже объявили в розыск по статье УК РФ. Еще один яркий представитель группы «релокантов» Константин Лоханов отметился политическими заявлениями после переезда. Среди прочего Лоханов с Бидой утверждали, что ключевой причиной для смены места жительства было желание поехать на Олимпиаду в Париж. Однако в итоговом составе сборной США нет никого из недавно уехавших из России.

Американцы разрешили россиянам участвовать во внутренних соревнованиях

Олимпиада в Париже все ближе, и постепенно становятся известны составы сборных на Игры во Франции по различным видам спорта. На днях итоги отбора огласили и в федерации фехтования США. Вряд ли эта тема была бы интересна в России, если бы не один важный нюанс. Еще в 2022 и 2023 годах из нашей страны в США переехали несколько членов сборной России по фехтованию. Речь идет прежде всего о Сергее и Виолетте Бида (в девичестве — Хряпиной), Константине Лоханове и Олеге Кынше. Изначально предполагалось, что спортсмены займутся тренерской деятельностью, однако в апреле 2023-го они добились права участвовать во внутренних стартах. Совет директоров Федерации фехтования США проголосовал за то, чтобы разрешить россиянам и белорусам участвовать в своих внутренних соревнованиях при соблюдении ряда указанных американской стороной условий.

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Среди таковых — отсутствие какой-либо российской символики на форме, отсутствие лицензии Международной федерации фехтования с указанием российского или белорусского гражданства и заявление вокруг военных действий в Восточной Европе. «USA Fencing продолжает поддерживать Украину и ее народ, поскольку они защищают себя от действий со стороны России и Белоруссии. В то же время мы понимаем, что есть фехтовальщики, которые могут быть русскими или белорусами, проживать в Соединенных Штатах и вносить позитивный вклад в американское фехтовальное сообщество. До тех пор, пока они осуждают действия России и Белоруссии и не демонстрируют никаких физических проявлений российской или белорусской принадлежности в пределах места проведения, этим лицам разрешается вернуться на соревнования по фехтованию в США», — так звучало заявление Федерации фехтования США. И россияне действительно регулярно появлялись на американских турнирах и даже занимали призовые места, что позволяло думать об олимпийских перспективах.

Фехтовальщики Константин Лоханов (справа) и Макс Хартунг
Константин Лоханов (справа) и Макс Хартунг.
Фото Getty Images

У экс-россиян в итоге нет ни паспортов, ни результатов

Наиболее четко свои претензии на попадание в олимпийский состав новой для себя сборной говорил Константин Лоханов. «На месте оставшихся у меня не было бы никакой мотивации. В чем смысл, если в конце сезона у тебя нет чемпионата мира или Олимпиады?» — говорил Лоханов в интервью DW о бывших коллегах по сборной России. Правда, и у самого Константина пока крупных международных стартов еще не было. До сих пор неизвестно, как продвигается процесс натурализации спортсменов. Для попадания в заявку олимпийской сборной нужно не только показывать соответствующие результаты, но и быть гражданином страны — тут в правилах МОК разночтений быть не может. Генеральный директор USA Fencing Фил Эндрюс еще в январе отправил письмо в Конгресс США с просьбой как можно быстрее предоставить американские паспорта Лоханову и Биде, однако ответа не поступало.

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«Эти спортсмены пошли на жертвы, чтобы иметь возможность представлять нашу нацию. Мы просим вас приложить все усилия, чтобы поддержать их в чрезвычайной ситуации», — написал Эндрюс. Судя по всему, учитывая отсутствие продвижений по легализации, кандидатуры экс-россиян тренерский штаб американской сборной и не рассматривал. К тому же никто из них и не показал какого-то сверхвыдающегося уровня, ради чего следовало бы идти на риски, в том числе репутационные. Ближе всех к олимпийскому составу оказался Олег Кныш — в рейтинге шпажистов он занимает пятое место, в то время как Сергей Бида — 11-е, Константин Лоханов и вовсе на 12-й позиции, Виолетты Биды в рейтинге в принципе нет. Еще один важный момент: если Кныш уже указан в рейтинге как американский спортсмен, закрепленный за мексиканским побережьем, то Бида и Лоханов идут курсивом с отметкой «атлеты FIE».

Фехтование
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