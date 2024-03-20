В Госдуме порекомендовали Евлоеву обратиться в суд из-за фото на фоне плаката «Zа мир без нацизма»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» ситуацию с недопуском олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Мусы Евлоева к участию в квалификации Олимпиады-2024 из-за фото на фоне плаката «Zа мир без нацизма».

«Я бы на месте нашего прославленного борца срочно бы подал в суд. Отстранять спортсмена за фото с плакатом — полное хамство. Такого никогда не слышал. Иностранные коллеги везде, в любом плакате, в любой нашивке, видят угрозу, опасность и риски. Они начинают бояться всего, даже собственной тени. И просто отстранили нашего борца, который претендует на высший титул на Олимпиаде. МОК должно быть стыдно, что не допускают нашего борца», — сказал Свищев «СЭ».

Отборочный турнир к Олимпиаде-2024 пройдет в Баку с 4 по 7 апреля.

На Олимпиаде в Токио Евлоев победил в весовой категории до 97 килограммов.