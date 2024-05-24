Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Теннис

Париж-2024

Сегодня, 20:24

Медведев: «95 процентов, что я буду играть на Олимпиаде»

Руслан Минаев
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Россиянин Даниил Медведев оценил вероятность принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Турнир пройдет на кортах «Ролан Гаррос».

5-я ракетка мира отметил, что на Олимпиаде предпочтет другие мячи тем, которые используются организаторами открытого чемпионата Франции.

«Полезно сейчас посмотреть на условия, смогу ли при них хорошо сыграть. 95 процентов, что я буду играть на Олимпиаде: хочу и все такое. Но если вдруг я тут ужасно сыграю, и на Олимпиаде будут те же мячи, у меня точно возникнут мысли: и что, ехать, чтобы проиграть в первом раунде? Не особо хочется. С другой стороны, там есть и микст, и пара», — цитирует Медведева Sports.

На предыдущей Олимпиаде в Токио россиянин дошел до четвертьфинала и уступил испанцу Пабло Карреньо Бусте (2:6, 6:7 (5:7), который выиграл бронзовую медали. В финале Игр-2020 немец Александр Зверев победил россиянина Карена Хачанова — 6:3, 6:1.

Олимпиада 2024 года в Париже состоится с 26 июля по 11 августа в Париже.

МОК допустил российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх только в нейтральном индивидуальном статусе и при соблюдении ряда жестких критериев.

Источник: Sports
Теннис
Ролан Гаррос
Даниил Медведев
3
0
Читайте также
Жители Франции подали петицию против гей-пропаганды на Олимпиаде-2024
Бацарашкину лишили возможности выступить на Олимпиаде в Париже
Путин заявил, что легитимность Зеленского закончилась
Канада – на Швейцарию, шведы – на хозяев, а у США – 64 года без золота. Что произошло на чемпионате мира по хоккею 23 мая
Источник рассказал версию жены Шамарина о причинах его ареста
Шольц назвал неприемлемой вечеринку с нацистскими лозунгами
Популярное видео
Дацик — Тернер / Папин — Челемба: прямой эфир
В каком клубе будет играть Радулов / Слепышев перешел в «Динамо»
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швеция — Финляндия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
США — Чехия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Канада — Словакия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швейцария — Германия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Усиление «Динамо», обмен «Торпедо» и ЦСКА
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Металлург» подписал трех легионеров: двух старых и одного нового
Финляндия — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
Швеция — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Латвия — США: чемпионат мира, видеообзор матча
Франция — Германия: чемпионат мира, видеообзор матча
Австрия — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
Дмитрий Овчинников возвращается в «Сибирь»
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Финляндия — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
Швеция — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Великобритания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Интервью с Романом Ротенбергом и репортаж с Кубка Юнисон
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Канада: чемпионат мира, видеообзор матча
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Медведев против Джоковича, Синнера и Алькараса
Джокович проиграл Махачу в полуфинале турнира в Женеве
Медведев проиграл Надалю тренировочный сет на «Ролан Гаррос»
Надаль встретится со Зверевым в первом круге «Ролан Гаррос»
Определились соперники Медведева и Рублева в первом круге «Ролан Гаррос»
Джокович доволен тем, что провел теннисный матч в турнире в Женеве в день своего рождения
Медведев опустился на пятое место в рейтинге ATP
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Чесноков — о реакции пользователей на пост Хачанова: «В этом нет экстремизма, чтобы выплескивать желчь»