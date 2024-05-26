Петрова считает важным для российских теннисистов отправиться на Олимпиаду в Париж

Бывшая теннисистка Надежда Петрова поделилась мнением о том, что российские и белорусские спортсмены на Олимпийских играх в Париже будут выступать в нейтральном статусе.

«Я считаю, что для игроков из России и Белоруссии важно отправиться в Париж, отметиться на престижных состязаниях. Наши теннисисты могут показать отличные выступления на Играх. Сейчас российские игроки находятся в великолепной форме. Нужно постараться побороться за медали. Все прекрасно знают, за какую страну выступает тот или иной атлет. Было бы неправильно не поехать на Олимпиаду. Нас просто вычеркнули бы из всех списков и забыли о нашем существовании. Мы продолжаем напоминать, кто мы такие и откуда родом. Может быть, выложились бы еще сильнее в знак обиды и доказали все остальным. Необходимо бороться, не обращая внимание ни на какие преграды», — цитирует Петрову Metaratings.ru.

6 марта Международная федерация тенниса объявила, что спортсмены из России и Белоруссии смогут принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа.