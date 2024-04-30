Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Олимпиада
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Зимняя Олимпиада
Биатлон

Милан-2026

Сегодня, 18:46

Биатлонистка сборной России Зырянова намерена выступать за Московскую область

Telegram Дзен

Биатлонистка сборной России Анастасия Зырянова намерена перейти в команду Московской области из Пермского края.

Как утверждает Metaratings.ru, 22-летняя спортсменка договорилась о переходе с Федерацией биатлона Московской области, однако ее нынешний регион просит оплатить компенсацию согласно положению о переходах.

Ранее появилась информация о переходе в Московскую область Кристины Резцовой (ХМАО), Дениса Иродова (Новосибирская область/Алтай) и Анастасии Зеновой (Смоленская область).

В минувшем сезоне Кубка России Зырянова заняла 13-е место в генеральной классификации, набрав 271 балл.

Источник: metaratings.ru
0
Читайте также
Во Франции выявили рекордное число случаев завоза лихорадки денге перед Олимпиадой-2024
Борис Ротенберг рассказал о скандальном матче «Сочи» в Грозном
Правительство освободило несколько категории граждан от комиссий при оплате ЖКУ
Слишковича не хотят видеть главным, в клуб может вернуться ещё один бывший. Что происходит в «Спартаке»
Бывший адвокат актера Ефремова Пашаев получил ранение в зоне СВО
Заседание суда в Кишиневе по делу Гуцул перенесли на 27 мая
Популярное видео
Сергей Бобровский — претендент на приз лучшему вратарю
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
Наместников получил шайбой в лицо, Овечкин вылетел
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
Гребенкин уезжает в «Торонто», Билялов остается в «Ак Барсе»
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
Заварухину подарили новый контракт в «Автомобилисте»
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА-1946 выиграл Кубок Харламова
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
Гребенкин: «Отъезд в «Торонто»? Скоро все узнаете, принял решение»
Гомоляко: «Набокову помог секретный ингредиент»
Разин: чемпионство «Магнитки», Набоков, Саратов, «Автомобилист»
«Мы чемпионы!» Триумф «Магнитки», речь Разина, раздевалка «Металлурга»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем