Биатлонистка сборной России Зырянова намерена выступать за Московскую область

Биатлонистка сборной России Анастасия Зырянова намерена перейти в команду Московской области из Пермского края.

Как утверждает Metaratings.ru, 22-летняя спортсменка договорилась о переходе с Федерацией биатлона Московской области, однако ее нынешний регион просит оплатить компенсацию согласно положению о переходах.

Ранее появилась информация о переходе в Московскую область Кристины Резцовой (ХМАО), Дениса Иродова (Новосибирская область/Алтай) и Анастасии Зеновой (Смоленская область).

В минувшем сезоне Кубка России Зырянова заняла 13-е место в генеральной классификации, набрав 271 балл.