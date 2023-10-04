Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Остальные
Новости
Главная
Остальные

Сегодня, 18:02

Байсултанов надеется, что соревнования по спортивному программированию позволят найти новых звезд

Алина Савинова
Telegram Дзен

Заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов заявил, что проведение таких соревнований, как «Кубок будущего» по спортивному программированию, позволит найти новых звезд российского и международного уровня.

«Отрадно видеть, что география проведения соревнований по спортивному программированию расширяется. Ярким примером стало проведение всероссийских соревнований «Кубок будущего» в Нижнем Новгороде. Уверен, что проведение таких соревнований позволит найти и зажечь новых звезд в спортивном программировании не только российского, но и международного уровня. Уже золотыми буквами в историю алгоритмического программирования вписаны имена нижегородцев — победителей престижной международной Олимпиады в 2021 году Алексея Данилюка, Валерии Рябчиковой и Николая Калинина», — цитирует ТАСС Байсултанова.

Соревнования по спортивному программированию среди студентов «Кубок будущего» состоялись 2 октября в Нижнем Новгороде в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни». Первое место в турнире заняла команда Саратовского государственного университета. Вторыми стали студенты Университета науки и технологий МИСИС, третьими — участники из Воронежского государственного университета.

Источник: https://tass.ru/sport/18910909
0
Читайте также
Фигурист Роман Костомаров написал первое слово с помощью протеза руки
Мошенники атаковали спортивные федерации. Есть пострадавшие от новой схемы обмана
ВС РФ уничтожили крупнейший штаб тактической группы ВСУ «Соледар»
СМИ сообщили об отказе Алиева от встречи с лидерами Армении и ЕС
Пушилин раскрыл количество российских военнослужащих в плену ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Чумы, олени и шаманы
Россия без зимы
Звезды поздравляют "СЭ"
Как "СЭ" отметил юбилей
"СЭ" наградил лучших спортсменов 25-летия
"СЭ" поздравляют звезды
Ролик-шутка от "СЭ"
Эра "Спорт-Экспресса"
Премия "СЭ". Выбери лучших спортсменов 25-летия!
Презентация телеканала "Конный мир"
"ВТБ Арена парк" получил приз в Лондоне
"Что? Где? Когда?": Знатоки против "СЭ". Игра двенадцатая
Газету делают болельщики
"Что? Где? Когда?": Знатоки против "СЭ". Игра одиннадцатая
Мутко подвел итоги уходящего года
Эксклюзивное интервью Виталия Мутко
Российские политики выиграли Парламентские игры
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Мария Бутырская
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Ирина Чащина
ДОБАВИТЬ В ИЗБРАННОЕ: Месть человека-невидимки
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Марина Купцова
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Елена Замолодчикова
БЕЗ ФОРМЫ: Альберт Демченко
ДОБАВИТЬ В ИЗБРАННОЕ: По следам "Бурановских бабушек"
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Яна Батыршина
Танцевальный баттл Медведев vs мэр Лондона и плюшевая акула
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев высказался о законопроекте «Золотая сотня».