Байсултанов надеется, что соревнования по спортивному программированию позволят найти новых звезд

Заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов заявил, что проведение таких соревнований, как «Кубок будущего» по спортивному программированию, позволит найти новых звезд российского и международного уровня.

«Отрадно видеть, что география проведения соревнований по спортивному программированию расширяется. Ярким примером стало проведение всероссийских соревнований «Кубок будущего» в Нижнем Новгороде. Уверен, что проведение таких соревнований позволит найти и зажечь новых звезд в спортивном программировании не только российского, но и международного уровня. Уже золотыми буквами в историю алгоритмического программирования вписаны имена нижегородцев — победителей престижной международной Олимпиады в 2021 году Алексея Данилюка, Валерии Рябчиковой и Николая Калинина», — цитирует ТАСС Байсултанова.

Соревнования по спортивному программированию среди студентов «Кубок будущего» состоялись 2 октября в Нижнем Новгороде в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни». Первое место в турнире заняла команда Саратовского государственного университета. Вторыми стали студенты Университета науки и технологий МИСИС, третьими — участники из Воронежского государственного университета.