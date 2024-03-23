Ерастова рассказала, как участники турнира по танцевальному спорту действовали при теракте

Глава Всероссийской федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла Надежда Ерастова заявила, что никто из участников чемпионата России по танцевальному спорту в «Крокус сити холле» не пострадал во время теракта.

«Благодаря слаженным действиям у нас ни один из участников соревнований не пострадал. Нам удалось вывести судей, руководство федерации вышло последними, убедившись, что никого нет из участников. Люди, которые находились внизу, сообщили о том, что там стрельба. Мы постарались заблокировать лифты, заблокировать входы, которые на тот момент можно было закрыть, и начали выводить людей. Серьезной паники не было, все наши люди отреагировали нормально, спокойно. В этой ситуации героями были все — не поддались панике, смогли выйти. Могу поблагодарить сотрудников полиции — они сопроводили людей до ближайшего метро, дальше добирались до гостиниц», — приводит слова Ерастовой ТАСС.

Чемпионат России по танцевальному спорту стартовал 20 марта и должен был продлиться до 31 марта. В субботу стало известно о переносе турнира. Вечером 22 марта в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Неизвестные устроили стрельбу из автоматического оружия, в здании произошел взрыв, начался пожар.