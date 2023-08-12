Карелин призвал не придавать значения смене россиянами спортивного гражданства

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин заявил, что Россия обладает большим количеством атлетов, поэтому смене спортивного гражданства некоторыми из них не стоит придавать особого значения.

«А какое общее количество российских спортсменов? Не надо из-за маленькой толики ошельмовывать всех спортсменов. Это вообще ничего не значит», — приводит слова Карелин ТАСС.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях. В январе этого года МОК вернулся к рассмотрению вопроса участия спортсменов из России и Белоруссии в международных турнирах.