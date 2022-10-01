Министр спорта России заявил, что спортсмены должны решать вопрос мобилизации в рамках закона

1 октября, 15:00
Министр спорта России Олег Матыцин ответил на вопрос о возможных отсрочках для российских спортсменов в рамках частичной мобилизации.
«Мы занимаемся этим вопросом совместно с правительством, с министерством обороны. Но я уже неоднократно говорил, что это все должно быть в рамках законодательства.
Ни в коем случае мы не будем выделять спортсменов в какие-то отдельные исключительные категории. Которые не будут соответствовать общей позиции нашего государства», — заявил Матыцин.
Отметим, что ранее ряд спортсменов сборных команд России получили повестки в военкоматы в рамках частичной мобилизации.