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1 октября, 15:00

Министр спорта России заявил, что спортсмены должны решать вопрос мобилизации в рамках закона

Рустам Имамов
Корреспондент

Министр спорта России Олег Матыцин ответил на вопрос о возможных отсрочках для российских спортсменов в рамках частичной мобилизации.

«Мы занимаемся этим вопросом совместно с правительством, с министерством обороны. Но я уже неоднократно говорил, что это все должно быть в рамках законодательства.
Ни в коем случае мы не будем выделять спортсменов в какие-то отдельные исключительные категории. Которые не будут соответствовать общей позиции нашего государства», — заявил Матыцин.

Отметим, что ранее ряд спортсменов сборных команд России получили повестки в военкоматы в рамках частичной мобилизации.

Олег Матыцин
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