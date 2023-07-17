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Сегодня, 18:35

Винер считает разумным закон о компенсациях за смену гражданства спортсменами

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер в комментарии для «СЭ» высказалась о законопроекте, который обяжет российских спортсменов выплачивать компенсацию за смену гражданства.

«Считаю разумным, что спортсмены, находившиеся в составе сборной команды за государственные деньги, должны платить компенсацию!» — сказала Винер «СЭ».

Спортсмены будут должны заплатить деньги за&nbsp;смену гражданства? От спортсменов хотят денег за смену гражданства. Это правильно?

17 июля председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил о подготовке законопроекта, который обяжет российских спортсменов выплачивать компенсацию при смене гражданства. Отмечается, что избежать выплаты компенсации можно будет, если спортсмен в течении трех лет не находился в числе кандидатов в сборную России или оплачивал свою подготовку самостоятельно.

Ирина Винер-Усманова
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Васильев высказался о законопроекте по выплате спортсменами компенсации при смене гражданства