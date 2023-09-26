Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Остальные
Новости
Главная
Остальные

Сегодня, 13:43

Вяльбе рассказала, как заставила депутата Госдумы Свищева выпить водки

Ана Горшкова
Корреспондент
Дмитрий Свищев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, как заставила главу комитета Госдумы по спорту, президента Федерации керлинга России Дмитрия Свищева выпить водки.

«Знаете, мы периодически собираемся, зимники, президенты федераций, — цитирует Вяльбе РИА Новости. — И есть те, которые приходя в ресторан, говорят: «Не, я буду вино». А потом: «Хотя я Ленуську поддержу, тоже буду пить водку». Но это не собутыльники, никто из нас до поросячьего визга не упивается. Это просто нормальная компания. Есть такие, как депутат Свищев, он не пьет. Но ничего, он нормально с нами общается и без этого. Ничего страшного. Хотя один раз после бани мы его заставили полрюмочки выпить. Но это после бани, продай портки — но выпей!»

Ранее Вяльбе выступила против участия российских спортсменов на Олимпиаде в нейтральном статусе. Она заявила, что народ не поймет тех, кто в текущих условиях согласятся поехать на Игры без флага и гимна.

Свищев в сентября говорил, что в случае допуска на Олимпиаду российские спортсмены должны принимать участие. Он считает, что россияне будет выглядеть достойно, даже с нейтральным статусом.

Российские спортсмены не&nbsp;хотят выступать в&nbsp;нейтральном статусе на&nbsp;Олимпиаде. Не готовы ехать с белой тряпкой? Российские спортсмены сами отказываются от нейтрального статуса на Олимпиаде

Источник: РИА Новости
Дмитрий Свищев
Елена Вяльбе
1
Читайте также
Rammstein 2.0. Еще одна фигуристка отказалась от программы под немцев
Мишин сообщил, что Лазукин завершил карьеру и работает тренером в Казахстане
Посол Антонов призвал США не усиливать антироссийские настроения в Армении
Российская система ПВО сбила украинский БПЛА над Курской областью
США решили не приглашать Путина на саммит АТЭС
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Чумы, олени и шаманы
Россия без зимы
Звезды поздравляют "СЭ"
Как "СЭ" отметил юбилей
"СЭ" наградил лучших спортсменов 25-летия
"СЭ" поздравляют звезды
Ролик-шутка от "СЭ"
Эра "Спорт-Экспресса"
Премия "СЭ". Выбери лучших спортсменов 25-летия!
Презентация телеканала "Конный мир"
"ВТБ Арена парк" получил приз в Лондоне
"Что? Где? Когда?": Знатоки против "СЭ". Игра двенадцатая
Газету делают болельщики
"Что? Где? Когда?": Знатоки против "СЭ". Игра одиннадцатая
Мутко подвел итоги уходящего года
Эксклюзивное интервью Виталия Мутко
Российские политики выиграли Парламентские игры
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Мария Бутырская
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Ирина Чащина
ДОБАВИТЬ В ИЗБРАННОЕ: Месть человека-невидимки
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Марина Купцова
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Елена Замолодчикова
БЕЗ ФОРМЫ: Альберт Демченко
ДОБАВИТЬ В ИЗБРАННОЕ: По следам "Бурановских бабушек"
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Яна Батыршина
Танцевальный баттл Медведев vs мэр Лондона и плюшевая акула
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нарды войдут в программу Всемирных игр дружбы 2024 года