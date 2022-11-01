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1 ноября, 23:10

Болото, грязь и красный дракон на груди. Фото самого необычного чемпионата мира

Отдел фото «СЭ»
Участница соревнования на болоте Уэн-Ридд в Уэльсе.
Фото Getty Images
На старте болотного заплыва.
Фото Getty Images
На дистанции болотного заплыва.
Фото Getty Images
Болотный заплыв в Уэн-Ридде.
Фото Getty Images
Представительница Уэльса с национальным драконом на груди.
Фото Global Look Press
Заплыв на 50 ярдов в болоте.
Фото Global Look Press
Радость победы в болотном соревновании.
Фото Getty Images
Велосипедная гонка в болоте.
Фото Global Look Press
На чемпионат мира приезжают туристы и участники из разных стран мира.
Фото Global Look Press
Для детей устраивают подвижные игры.
Фото Global Look Press
Болотное джакузи.
Фото Getty Images
Болотные ванны Уэн-Ридда.
Фото Getty Images
Освежающий душ на болоте.
Фото Getty Images
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Рассказываем о болотных гонках, которые проходят в Уэльсе.

В Британии популярны необычные состязания. На торфяном болоте прорубают канаву длиной в 60 ярдов (примерно 55 метров), которая тут же заполняется мутной жидкостью. По этой воде и необходимо проплыть участникам соревнований. Кто быстрее — тот чемпион.

На старте болотного заплыва. Фото Getty Images
На старте болотного заплыва.
Фото Getty Images

Вроде бы все просто, но есть одно ограничение. Нельзя плыть традиционными способами. Двигаться по канаве можно только с помощью силы ног, обутых в ласты, а дышать необходимо через традиционную трубку для дайвинга.

На дистанции болотного заплыва. Фото Getty Images
На дистанции болотного заплыва.
Фото Getty Images

Голова во время выступления должна быть погружена в мутную воду. Хорошо, что лицо спрятано за маской.

Болотный заплыв в Уэн-Ридде. Фото Getty Images
Болотный заплыв в Уэн-Ридде.
Фото Getty Images

Большой популярностью заплыв на болоте пользуется у валлийцев. Ведь в Уэльсе много болот. Самое популярное — Уэн-Ридд. Красного дракона с национального флага здесь можно встретить на груди у болельщиц и участников соревнований.

Представительница Уэльса с национальным драконом на груди. Фото Global Look Press
Представительница Уэльса с национальным драконом на груди.
Фото Global Look Press

Болото Уэн-Ридд стало местом проведения первого чемпионата мира по сноркелингу, который состоялся в 1985 году. С тех пор фиксируются лучшие результаты. У мужчин рекорд мира установил Нил Раттер из Уэльса в 2018 году. Он равен 1 минуте и 18,81 секунды.

Заплыв на 50 ярдов в болоте. Фото Global Look Press
Заплыв на 50 ярдов в болоте.
Фото Global Look Press

Мировой рекорд среди женщин принадлежит ирландке Кирсти Джонсон. В 2014 году она преодолела ров на болоте за 1 минуту 22,56 секунды.

Радость победы в болотном соревновании. Фото Getty Images
Радость победы в болотном соревновании.
Фото Getty Images

На чемпионат мира приезжают участники из разных стран мира. Помимо основного соревнования, проходят заезды по рву на велосипеде и бег по болоту.

Велосипедная гонка в болоте. Фото Global Look Press
Велосипедная гонка в болоте.
Фото Global Look Press

Все вырученные средства от проведения чемпионата мира обычно идут на благотворительные цели.

На чемпионат мира приезжают туристы и участники из разных стран мира. Фото Global Look Press
На чемпионат мира приезжают туристы и участники из разных стран мира.
Фото Global Look Press

Как обычно, на подобные состязания приезжает много туристов с детьми.

Для детей устраивают подвижные игры. Фото Global Look Press
Для детей устраивают подвижные игры.
Фото Global Look Press

Если позволяет погода, многие с удовольствием принимают ванны в болотном джакузи.

Болотная джакузи. Фото Getty Images
Болотное джакузи. Фото Getty Images
Фото Getty Images

В болотных процедурах могут принять участие все желающие.

Болотные ванны Уэн-Ридда. Фото Getty Images
Болотные ванны Уэн-Ридда.
Фото Getty Images

Грязь с тела смывается тут же под напором воды из душа, а хорошее настроение остается надолго.

Освежающий душ на болоте. Фото Getty Images
Освежающий душ на болоте.
Фото Getty Images
После игр участники долго смывают с&nbsp;себя липкий&nbsp;ил. Грязные девушки в красивых платьях: фото с самой необычной Олимпиады

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