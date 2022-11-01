Болото, грязь и красный дракон на груди. Фото самого необычного чемпионата мира

В Британии популярны необычные состязания. На торфяном болоте прорубают канаву длиной в 60 ярдов (примерно 55 метров), которая тут же заполняется мутной жидкостью. По этой воде и необходимо проплыть участникам соревнований. Кто быстрее — тот чемпион.
Вроде бы все просто, но есть одно ограничение. Нельзя плыть традиционными способами. Двигаться по канаве можно только с помощью силы ног, обутых в ласты, а дышать необходимо через традиционную трубку для дайвинга.
Голова во время выступления должна быть погружена в мутную воду. Хорошо, что лицо спрятано за маской.
Большой популярностью заплыв на болоте пользуется у валлийцев. Ведь в Уэльсе много болот. Самое популярное — Уэн-Ридд. Красного дракона с национального флага здесь можно встретить на груди у болельщиц и участников соревнований.
Болото Уэн-Ридд стало местом проведения первого чемпионата мира по сноркелингу, который состоялся в 1985 году. С тех пор фиксируются лучшие результаты. У мужчин рекорд мира установил Нил Раттер из Уэльса в 2018 году. Он равен 1 минуте и 18,81 секунды.
Мировой рекорд среди женщин принадлежит ирландке Кирсти Джонсон. В 2014 году она преодолела ров на болоте за 1 минуту 22,56 секунды.
На чемпионат мира приезжают участники из разных стран мира. Помимо основного соревнования, проходят заезды по рву на велосипеде и бег по болоту.
Все вырученные средства от проведения чемпионата мира обычно идут на благотворительные цели.
Как обычно, на подобные состязания приезжает много туристов с детьми.
Если позволяет погода, многие с удовольствием принимают ванны в болотном джакузи.
В болотных процедурах могут принять участие все желающие.
Грязь с тела смывается тут же под напором воды из душа, а хорошее настроение остается надолго.