«Ушлые американцы превратили ее в бейсбол». Зачем российских школьников будут учить лапте?

В разгар санкций вспомнили об игре, которая упоминается еще в берестяных свитках. Но президент профильной федерации все равно недоволен.

Проходящий в Казани Всероссийский форум школьных спортивных клубов в четверг подарил необычный инфоповод. Если ваш ребенок или вы сами учитесь в школе, то вскоре вам, вероятно, предстоит на физкультуре ознакомиться с игрой в лапту. Пока непонятно — в обязательном формате или ее можно будет выбрать среди других видов спорта. С чего это чиновники вспомнили русскую забаву и в каком состоянии сейчас находится русская лапта, мы решили узнать у президента Федерации русской лапты России и тренера Сергея Фокина.

И неожиданно получили очень эмоциональную реакцию на новость, отнюдь не позитивную. Публикуем крик души человека, к которому наверняка могут присоединиться представители других федераций редких видов спорта.

Сергей Фокин. Тюменская арена

А где вы раньше были? Опомнились, когда всему русскому отрывают голову?

— Я не совсем понимаю — откуда идет волна про этот модуль лапты? — встретил мою просьбу поговорить о новости Фокин. — Нами разрабатывался этот модуль и сдан в Минпросвещения уже давно. Откуда эта инициатива идет, кто там лезет поперек паровоза? Нам четыре года не могут этот модуль утвердить. А теперь кто-то пытается плагиатом заниматься?

— Как утверждает пресс-служба Министерства просвещения, это инициатива учителей физкультуры.

— Учителя? Кто их уполномочивал, кому там дали слово вообще? У нас подписан договор с Минпросвещения о сотрудничестве. И мы этот модуль разрабатывали, документ на 100 страницах, лежит на рассмотрении. Дело дошло до скандала. Есть в Федеральном центре физического воспитания такая Марина Анисимова. Нас один раз с этим модулем отфутболили, второй, третий. Ходу этому нет. А теперь на форуме кто-то предлагает.

— Я думал, сейчас позвоню — а вы там празднуете: «Ура, мы пробились!»

— Кто — мы? Учителя физкультуры? У нас аккредитованная федерация. Радости нет, потому что ничего не утверждено. Если про что-то сказали на форуме — это еще ничего не значит. Мы не скандалили, но было поручено разработать этот модуль. Занимался этим Александр Юрьевич Костарев, профессор Башкирского государственного педагогического университета. И последний раз у человека просто лопнуло терпение, он на повышенных тонах поговорил с Анисимовой. Ну нам и ответили что-то типа: «Ах, вы вот так разговариваете!» Знаете как, скажешь правду — потеряешь дружбу. Вот вам мой комментарий.

— Хотя я вижу по сайту, что у вас жизнь кипит, соревнования проводятся.

— Мы этим занимаемся с 1986 года, когда была создана единая федерация бейсбола, софтбола и лапты РСФСР. В 1996-м мы разъединились, нам предложили уйти, так как, мол, лапта не смотрится. Хотя во многих странах есть объединенные федерации бейсбола и крикета. Я говорил, что это ошибка. Лапта — один из массовых видов спорта и может поставлять игроков в софтбол и бейсбол, и наоборот. Короче, ваша эйфория преждевременна.

— Вы не видите тут политического момента? Сейчас же все русское и национальное продвигать выгодно. Вот и учителя с форума в тренде.

— Да, выгодно. Это выглядит по-*** [подло]. А где вы раньше-то были? Опомнились, потому что теперь всему русскому голову отрывают? Почему неолимпийские виды спорта — это приговор? Их нет в программах Спартакиад, а они такие же полноценные дисциплины, есть разряды, календарь соревнований. Что мешает Минспорту проводить Спартакиады по неолимпийским видам спорта для тех федераций, где есть соревнования, клубы? Городки, гиревой спорт, в куреше мощная федерация, северное многоборье. Просто включите в календарь, мы сами все проведем, найдем средства, договоримся с арендой. Есть люди, которые помогают и которым это небезразлично. А не потому, что русское сейчас популярно. Нас никогда не любили. Но мы поднимали все вопреки конъюнктуре.

Игра в лапту. Федерация русской лапты России

На лапту в один год выделили 7800 рублей

— Последний раз лапта была на Спартакиаде в 1958 году, — эмоционально продолжил Фокин. — Я специально ездил в Центральный архив, взял оттуда информацию.

— А почему в 1959-м убрали?

— Потому что СССР подписал Олимпийскую хартию и пошел крен в олимпийские виды спорта. Но мы никуда не исчезали. Просто существовали по остаточному и информационному принципу. Вот вы же из газеты, да? Почему так, скажите мне?

— Ну вы же сами понимаете. Не прочтут. Колорит в этом всем есть, но кто тебе подпишет командировку на фестиваль видов спорта в Якутию, когда тут скандал у Загитовой и Медведевой?

— Вот у вас будет хорошая статья, значит. Лапта — самый простой, доступный для школы спорт. После пяти уроков школьник играет осознанно. Тут бег с переменной интенсивностью, ловля мяча, тактика, элементы акробатики, командная работа. Куприн прекрасно про лапту написал, не в бровь, а в глаз: «Она не доводит мальчишек, как, например, в футболе, до того, чтобы попасть противнику в ноги, ребра или выбивать глаза. В лапте нужны: находчивость, глубокое дыхание, верность своей партии, внимательность, изворотливость, быстрый бег, меткий глаз, твердость удара руки и вечная уверенность в том, что тебя не победят». Да даже при всеобуче в Красной армии лапта входила в программу физической подготовки. А свидетельства о лапте находили еще в берестяных свитках Новгорода в XIV веке.

Игра в лапту. Федерация русской лапты России

— Тогда в чем проблема? Минспорт не помогает? Как-то же вы существуете.

— Минспорт помогает. Очень помогает замминистра Одес Хасаевич Байсултанов, который обратил внимание на русские виды спорта. Планировался фестиваль неолимпийских видов спорта в ноябре в «Лужниках», прямо на стадионе, где чемпионат мира был. Но непонятно, пройдет ли.

На местах нас глушат. В Ярославской области был такой чиновник Паншичный, в год выделил на лапту 7800 рублей. Одна поездка из Сибири в Москву — полмиллиона рублей на команду. Даже из Тульской области в Анапу на чемпионат России — 200 тысяч. Есть списки сборной, утвержденные ЦСП, где я работаю. Олег Матыцин обратил внимание на создание спортивных лиг по лапте. А из президентских игр нас по непонятным причинам выкидывают. Вот есть в стране Президент, если под ним люди хотят заниматься проблемой, они ищут средства. Не хотят — ищут причину. Хотя о чем говорить, если у нас дорога может годами не ремонтироваться, потом до Президента дозвонятся и все мигом решат?

Даже название «русская лапта» стали преобразовывать в «лапту». Я не понимаю, почему в нашей стране, если я говорю слово «русский», это считают за шовинизм?

Игра в лапту. Федерация русской лапты России

Бейсбол создали эмигранты из Одессы и Курска

— Вы сказали про сборную. А чемпионаты мира по лапте есть? Мы в них участвуем, выигрываем?

— Сейчас ничего нет, нас же отовсюду выгнали. Международная федерация русской лапты испытывает серьезные финансовые проблемы. Мы проводим товарищеские матчи, фестивали. Дело сейчас не в нас. Раньше мы играли в Румынии, Германии, Польше. А теперь там танки американские. В Казахстане играли, Молдавии. Но там наш вид спорта находится на первобытном уровне. Когда не было военных действий, то около стелы «Три сестры» на границе России, Белоруссии и Украины проводился турнир, куда приезжали команды из трех стран.

Жаль, что так. Ведь одна из гипотез гласит, что бейсбол в Америке создали эмигранты из Одессы и Курска, которые привезли с собой лапту. А потом ушлые американцы трансформировали ее по своим правилам, и теперь бейсбол — элемент американской культуры.

Мы стараемся Китаю предложить популяризировать. Я выступал в Доме ученых на круглом столе, говорил, что мы похожи с китайцами в философии, по гуманитарным вопросам, экономике. Если китайцы заиграют — будет позитив. Пытались подключить Институт стран СНГ, организации русских соотечественников за рубежом. Кинули клич о создании новой международной федерации, но откликнулись только Латвия и Казахстан. Но пока тяжело — говорят, пришлите инвентарь, методички.

— Позитивом вы никак не хотите завершить? Модуль же включат, лепота.

— Для этого его надо утвердить. А можете рассказать, что там конкретно на форуме сказали? Хочу посмотреть, откуда ноги растут. Если такая галиматья творится и уже министр в ней затронут, не знаю, что делать.

— Цитирую вам: «Учителя поблагодарили за внимание к учебной дисциплине, а так же (орфография сохранена. — Прим. «СЭ») предложили сделать отдельный модуль по национальному виду спорта — лапте. Министр поддержал эту инициативу».

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