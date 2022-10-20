Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Остальные
Новости
Главная
Остальные

20 октября, 23:10

Грязные девушки в красивых платьях: фото с самой необычной Олимпиады

Федор Успенский
Шеф отдела иллюстраций
После игр участники долго смывают с себя липкий ил.
Фото Getty Images
«Грязевая Олимпиада».
Фото Getty Images
«Грязевая Олимпиада».
Фото Getty Images
«Грязевая Олимпиада».
Фото Global Look Press
«Грязевая Олимпиада».
Фото Global Look Press
«Грязевая Олимпиада».
Фото Global Look Press
«Грязевая Олимпиада».
Фото Getty Images
«Грязевая Олимпиада».
Фото Getty Images
«Грязевая Олимпиада».
Фото Getty Images
«Грязевая Олимпиада».
Фото Getty Images
«Грязевая Олимпиада».
Фото Getty Images
«Грязевая Олимпиада».
Фото Getty Images
1/12
Такого вы еще, вероятно, не видели.

Осень, дождь, слякоть. Идешь по улице и боишься поскользнуться и измазаться в грязи. Летом таких страхов почти нет. Наоборот, иногда ее ищут. Почти на каждом курорте есть поклонники грязевых ванн и обтираний. Скажет соседка по отелю, что в озере неподалеку глина худеть помогает, — обкладывают живот и бедра, а если грязь от ревматизма полезна — натирают колени и спину. В небольшом озерке порой набьется столько любителей таких ванн, что начинаешь сомневаться в происхождении источника.

Есть в мире места, где грязи на всех хватает. Никто не спрашивает, насколько она полезна. Главное — много! Самое известное — дамба реки Эльбы в Брунсбюттеле. Когда воды Северного моря отступают, здесь проводятся грязевые игры. С 2004 года приезжают в устье реки поклонники активного образа жизни из разных стран мира. На илистых отмелях любители поваляться в грязи играют в футбол, гандбол, волейбол, гоняются на санях. Все это — «Грязевая Олимпиада».

Девушки часто начинают матч в нарядных платьях.

«Грязевая Олимпиада». Фото Getty Images
«Грязевая Олимпиада».
Фото Getty Images

Через пару секунд наряды спортсменок не различить.

«Грязевая Олимпиада». Фото Getty Images
«Грязевая Олимпиада».
Фото Getty Images

На "Грязевой Олимпиаде" есть настоящий огонь Игр.

«Грязевая Олимпиада». Фото Global Look Press
«Грязевая Олимпиада».
Фото Global Look Press

Гендерные различия на "Грязевой Олимпиаде" не имеют значения.

«Грязевая Олимпиада». Фото Global Look Press
«Грязевая Олимпиада».
Фото Global Look Press

На аутентичных санях по грязи наперегонки.

«Грязевая Олимпиада». Фото Global Look Press
«Грязевая Олимпиада».
Фото Global Look Press

Волейбол в грязи Северного моря.

«Грязевая Олимпиада». Фото Getty Images
«Грязевая Олимпиада».
Фото Getty Images

Поздравлять с победой приходится в непростых гигиенических условиях.

«Грязевая Олимпиада». Фото Getty Images
«Грязевая Олимпиада».
Фото Getty Images

Порой погода приносит неприятные сюрпризы в виде дождя и ветра.

«Грязевая Олимпиада». Фото Getty Images
«Грязевая Олимпиада».
Фото Getty Images

Обычно все средства, полученные организаторами "Грязевых Игр", уходят на борьбу с онкологическими заболеваниями. Болельщики-активисты поддерживают спортсменов.

«Грязевая Олимпиада». Фото Getty Images
«Грязевая Олимпиада».
Фото Getty Images

Игры очень популярны у молодых девушек, которые привозят на Эльбу все вышедшие из моды платья.

«Грязевая Олимпиада». Фото Getty Images
«Грязевая Олимпиада».
Фото Getty Images

Еще одно вечернее платье спортсменки и классное фото.

«Грязевая Олимпиада». Фото Getty Images
«Грязевая Олимпиада».
Фото Getty Images
фото
3
0
Читайте также
Роналду ругают за истерику и уход со стадиона «МЮ» до финального свистка
Женатый боец вновь проговорился о девушке: «Я тебе полгонорара отдам, удали по-братски»
В Минобороны заявили о беспорядочном бегстве украинских войск под Херсоном
Актриса Анна Большова насмерть сбила женщину в Калужской области
Путин подписал указ об упразднении Ростуризма
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Австралийской милашке изуродовали лицо на ринге, но она победила. Лучшие фото недели