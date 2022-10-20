Грязные девушки в красивых платьях: фото с самой необычной Олимпиады

Такого вы еще, вероятно, не видели.

Осень, дождь, слякоть. Идешь по улице и боишься поскользнуться и измазаться в грязи. Летом таких страхов почти нет. Наоборот, иногда ее ищут. Почти на каждом курорте есть поклонники грязевых ванн и обтираний. Скажет соседка по отелю, что в озере неподалеку глина худеть помогает, — обкладывают живот и бедра, а если грязь от ревматизма полезна — натирают колени и спину. В небольшом озерке порой набьется столько любителей таких ванн, что начинаешь сомневаться в происхождении источника.

Есть в мире места, где грязи на всех хватает. Никто не спрашивает, насколько она полезна. Главное — много! Самое известное — дамба реки Эльбы в Брунсбюттеле. Когда воды Северного моря отступают, здесь проводятся грязевые игры. С 2004 года приезжают в устье реки поклонники активного образа жизни из разных стран мира. На илистых отмелях любители поваляться в грязи играют в футбол, гандбол, волейбол, гоняются на санях. Все это — «Грязевая Олимпиада».

Девушки часто начинают матч в нарядных платьях.

«Грязевая Олимпиада». Фото Getty Images

Через пару секунд наряды спортсменок не различить.

«Грязевая Олимпиада». Фото Getty Images

На "Грязевой Олимпиаде" есть настоящий огонь Игр.

«Грязевая Олимпиада». Фото Global Look Press

Гендерные различия на "Грязевой Олимпиаде" не имеют значения.

«Грязевая Олимпиада». Фото Global Look Press

На аутентичных санях по грязи наперегонки.

«Грязевая Олимпиада». Фото Global Look Press

Волейбол в грязи Северного моря.

«Грязевая Олимпиада». Фото Getty Images

Поздравлять с победой приходится в непростых гигиенических условиях.

«Грязевая Олимпиада». Фото Getty Images

Порой погода приносит неприятные сюрпризы в виде дождя и ветра.

«Грязевая Олимпиада». Фото Getty Images

Обычно все средства, полученные организаторами "Грязевых Игр", уходят на борьбу с онкологическими заболеваниями. Болельщики-активисты поддерживают спортсменов.

«Грязевая Олимпиада». Фото Getty Images

Игры очень популярны у молодых девушек, которые привозят на Эльбу все вышедшие из моды платья.

«Грязевая Олимпиада». Фото Getty Images

Еще одно вечернее платье спортсменки и классное фото.