Паралимпийский комитет России должен внести 10 тысяч евро в IPC, несмотря на приостановку членства в организации

Паралимпийский комитет России (ПКР) должен внести финансовый взнос в Международный паралимпийский комитет (IPC) в размере 10 тысяч евро, сообщает на сайте ПКР.

Взнос связан с расходами на обеспечение регламента, связанного с нейтральным статусом российских спортсменов — обеспечением соблюдения, мониторингом и оценкой реализации данного регламента.

29 сентября генассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) допустила российских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2024 в нейтральном статусе. Кроме того, на генассамблее приостановили членство ПКР в организации на два года.

Паралимпиада пройдет с 28 августа по 8 сентября 2024 года в Париже.