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Сегодня, 18:09

МПК планирует обсудить вопрос восстановления членства ПКР в третьем квартале 2023 года

Мария Гусева
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Руководство Международного паралимпийского комитета (МПК) планирует рассмотреть вопрос о восстановлении членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации в третьем квартале 2023 года.

«В ноябре 2022 года генеральная ассамблея МПК приняла решение в соответствии с правилами, регулирующими паралимпийское движение. Генеральная ассамблея МПК снова соберется в третьем квартале этого года для дальнейшего обсуждения этого вопроса», — цитирует ТАСС пресс-службу МПК.

16 ноября 2022 года на внеочередной генеральной ассамблее МПК приостановил членство ПКР в организации.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) в марте 2022-го рекомендовал спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований.

Источник: ТАСС
ПКР
МПК
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