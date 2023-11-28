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Сегодня, 19:04

Паралимпиец из Таиланда убил на свадьбе невесту и еще троих человек

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Паралимпийский пловец из Таиланда Чатуронг Суксук в день свадьбы застрелил невесту и еще троих человек, сообщает ТАСС со ссылкой на BBC.

По информации источника, 29-летний спортсмен покинул вечеринку, после чего вернулся на нее с пистолетом. Он убил собственную невесту, ее мать и сестру, а также случайно попал в двух гостей, один из которых не выжил. После этого Суксук покончил с собой.

Суксук завоевал серебряную медаль на Паралимпийских играх Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в 2022 году.

Источник: ТАСС
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