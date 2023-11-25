Писториус выйдет на свободу через 10 лет после убийства своей девушки. Оскар начинает новую жизнь

37-летний легкоатлет-паралимпиец снова на воле.

Оскар Писториус — самый известный паралимпиец в истории. Он один из немногих, кому удалось подкрепить успехи в паралимпийском спорте медалями спорта высших достижений. Оскар соревновался с обычными легкоатлетами — и был лучше многих из них. Только вот спортивной славой его жизнь не ограничилась. Десять лет назад он при странных обстоятельствах выстрелил в свою девушку — южноафриканскую модель Риву Стенкамп. Приговор несколько раз пересматривали и назначили суровое наказание — 13 с половиной лет тюрьмы. Однако отсидел спортсмен только десять из них — суд удовлетворил прошение Оскара об УДО, и уже в январе он будет на свободе.

На свободу — с чистой совестью?

Шестикратный чемпион Паралимпийских игр Оскар Писториус скоро выйдет на волю. Официальной информации нет, но об этом пишут сразу несколько крупных СМИ. По их данным, звездный атлет покинет исправительное учреждение 5 января 2024 года. Писториус подавал на УДО и ранее. О намерении легкоатлета выйти из-за решетки стало известно в 2022 году. В марте 2023-го прошения Писториуса об условно-досрочном освобождении отклонили. Решение назначить второе слушание было принято после того, как его адвокат передал дело в Конституционный суд из-за ошибок, допущенных судом при расчете срока, когда Писториус будет иметь право на условно-досрочное освобождение. Первоначально бывшему спортсмену сказали, что он снова сможет подать заявление только в августе 2024 года, хотя на самом деле — уже в марте 2023-го.

Сложности с подсчетом сроков Оскара связаны с тем, что дело Писториуса несколько раз пересматривали. Менялись статьи, вменяемые паралимпийцу, так и, соответственно, сроки заключения. Сначала в октябре 2014 года он был приговорен к пяти годам тюремного заключения за «непредумышленное убийство». Суд принял версию спортсмена, что он принял девушку за грабителя, забравшегося в ванную через окно, и открыл огонь с целью самозащиты. Более того, спустя несколько месяцев за решеткой адвокатам Писториуса удалось подать петицию с целью освобождения их клиента досрочно. Сторона обвиняемого утверждала, что в тюрьме нет условий содержания для инвалида. В результате уже в октябре 2015 года Писториус был переведен под домашний арест. Однако сторона потерпевшей оказалась против. Родители погибшей — Барри и Джун Стенкамп — подали апелляцию и добились пересмотра приговора.

Оскар Писториус. Фото Global Look Press

Сложности с подсчетом срока для УДО связаны с пересмотрами приговоров

В июле 2016 года паралимпийца посадили на шесть лет за «убийство в состоянии аффекта», а спустя полтора года Верховный апелляционный суд ЮАР признал и этот приговор «излишне мягким», увеличив срок заключения Писториуса до 13 лет и пяти месяцев. В результате Оскар частично отсидел три разных срока, что и привело к нестандартной математике, которую прокуроры и адвокаты пытались перетянуть на свою сторону. Итоговое решение едва ли всех устроит — Оскар до сих пор уверен, что выстрелил в Риву по ошибке, в то время как семья Стенкамп требует от бывшего возлюбленного своей дочери полноценного покаяния. В 2022 году отец Ривы общался с заключенным и остался крайне разочарован. «Я убежден, что он стрелял в нашу дочь намеренно, а не принял ее за грабителя. Спустя почти десять лет мы все еще ждем, что он признается в убийстве в приступе ярости», — говорил Барри Стенкамп.

Родители Ривы несколько раз выступали против сокращения срока Писториуса. Прошлой зимой они обратились к Совету по УДО. О содержании их заявления рассказала журналистам адвокат семьи Ривы Таня Коен: «Он убил их дочь. По их мнению, он должен сидеть пожизненно». В то же время близкие самого Писториуса склонны верить своему другу. Так, в его поддержку высказывался, например, известный британский легкоатлет Мартин Руни. Олимпийский медалист, много лет проводивший тренировочные сборы в ЮАР вместе с Писториусом, неплохо знал Оскара — поэтому и представить не может, чтобы тот намеренно выстрелил в человека. Тем более — в свою любимую. Они переписывались все последние 10 лет, а в январе 2023 года он навестил Оскара в тюрьме. По итогам встречи Руни заявил: если Писториус и был в чем-то виновен, то свою вину давным-давно искупил.

Оскар Писториус. Фото Reuters

Убийство Ривы стало трагедией сразу для двух семей

«Кому будет легче от того, что Оскар, еще одна жертва того ужасного дня, страдает в камере? Риву так не вернуть», — говорил Мартин. Тем самым днем, который расчертил жизнь двух семей на до и после стал, по злой иронии,. День святого Валентина — День всех влюбленных, 14 февраля 2013 года Писториус застрелил из ружья сквозь закрытую дверь ванной свою девушку. «Делая серию выстрелов по закрытой двери, он понимал, что убьет всякого, кто там находится, но тем не менее стрелял. Это игра в рулетку, на кону в которой стояла человеческая жизнь», — заключила судья перед приговором. Оскар рыдал в зале суда, увидев свои фото с Ривой. Стенкамп была одной из самых известных моделей в ЮАР. В свое время ей тоже пришлось доказывать свое место под солнцем — в индустрии моды не особо-то жалуют девушек с низким ростом.

С Писториусом они познакомились на вечеринке в ноябре 2012 года. Роман был стремительным и бурным. Пара появлялась вместе на светских мероприятиях и с удовольствием позировала фотографам. На снимках Писториус и Стенкамп выглядели успешными и счастливыми. Но один неверный шаг забрал сразу две жизни. Рива погибла, но и прежнего Оскара нет уже 10 лет. Нет золотого мальчика, символа надежды и героя для нации. Он был примером для подражания во всем мире — его борьба за права паралимпийцев соревноваться на равных со здоровыми спортсменами вдохновила тысячи, если не миллионы молодых людей, столкнувшихся с физическими ограничениями. Подробности той страшной ночи открыли нам другого Писториуса -подозрительного, вспыльчивого и неуправляемого. Гордость нации превратилась в убийцу. Но ведь не бывает черного и белого — это все один и тот же человек.