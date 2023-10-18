Сборная КНДР отказалась выступать на международной арене без флага. Жесткая позиция

Северные корейцы не признают нейтральный статус и снимаются с паралимпийской Азиады в Ханчжоу.

Паралимпийская сборная КНДР продемонстрировала жесткий подход к санкциям ВАДА, лишавшим эту команду национальных символов на Азиаде, которая стартует в китайском Ханчжоу 19 октября. После того как Азиатский паралимпийский комитет (АПК) уведомил делегацию Северной Кореи, что флаг этой страны не может использоваться на объектах Игр, КНДР снялась со всех соревнований. Ранее представители КНДР выступали на обычной Азиаде, но там никаких ограничений на флаг не существовало, из-за чего Олимпийскому совету Азии (ОСА) грозят санкции со стороны ВАДА.

Нейтральный статус не устраивает

«Нам жаль, что спортсменов из Северной Кореи не будет в Ханчжоу, но Азиатский паралимпийский комитет является стороной, подписавшей кодекс ВАДА, и поэтому должен выполнять все санкции», — говорится в заявлении организаторов предстоящих соревнований. Кроме того, АПК — независимая организация и не обязана соотносить свои действия с ОСА. Почему последний пошел на конфликт с антидопинговым агентством из-за Северной Кореи — большая загадка. Возможно, дело в том, что организатор Азиады — Китай — является ближайшим союзником КНДР и очень хотел видеть эту команду на Играх. А выступать в нейтральном статусе Северная Корея отказалась наотрез.

Фото Reuters

Паралимпийский аналог Азиатских игр с политической точки зрения уже не так важен, поэтому на позицию АПК просто закрыли глаза. Спортсмены-инвалиды из КНДР пропустили аналогичные старты в 2018 году в Джакарте вообще без причины, хотя на обычную Азиаду делегация Северной Кореи тогда ездила. Сейчас несколько десятков паралимпийцев из КНДР были готовы стартовать в Ханчжоу, но отказались делать это без флага. При том что для многих из них это наверняка был единственный шанс в жизни (и точно — первый с 2014 года). Перспективы снятия санкций с северных корейцев очень туманны, а ВАДА теперь будет тщательно следить за соблюдением ограничений на всех крупных международных турнирах.

Национальное антидопинговое агентство КНДР было признано не соответствующим кодексу ВАДА в октябре 2021 года из-за того, что во время пандемии границы этой страны оказались закрыты, в том числе для иностранных инспекторов допинг-контроля. Кроме того, Всемирное антидопинговое агентство постоянно жалуется на то, что процедуры тестирования и проверки законодательства Северной Кореи сильно затруднены из-за особенностей политического режима. КНДР должна была выступать без флага на Играх-2022 в Пекине, но пропустила их из-за санкций МОК (из-за неявки на летние Игры в Токио по геополитическим причинам). Сейчас Северная Корея выразила готовность возобновить сотрудничество с ВАДА, но процесс восстановления, как мы знаем, может занять несколько лет.

Фото Reuters

Кто дал ВАДА право наказывать целые страны?

Ранее Всемирное антидопинговое агентство начало дисциплинарное дело против Олимпийского совета Азии за использование флага КНДР на классической Азиаде, которая завершилась в Ханчжоу 8 октября. Сборная КНДР завоевала на ней 10-е место в командном зачете, получила 39 медалей (именно столько раз поднимался флаг этой страны). 11 наград стали золотыми — и всякий раз звучал гимн «Песнь о любви к Родине». Он также исполнялся в присутствии 37 тысяч зрителей на стадионе накануне финального матча женского футбольного турнира. В нем девушки из КНДР уступили сборной Японии со счетом 1:4.

ВАДА заявило, что неоднократно обращалось в ОСА по поводу несанкционированного использования флага КНДР на церемонии открытия Азиатских игр и во время церемоний награждения. Однако никаких действий предпринято не было. Исполняющий обязанности президента OCA Рандхир Сингх заявил, что Северная Корея — такой же равноправный участник соревнований, как и 44 остальных государства, и несправедливо лишать ее флага. Какими могут быть теперь санкции в отношении Олимпийского совета Азии, предположить сложно, ведь накладывать нейтральный статус на эту организацию просто глупо. Наверное, последствия могут выглядеть как штраф или лишение стартов ОСА официального статуса.

Право отбирать у сборных национальные символы на крупнейших стартах за антидопинговые прегрешения ВАДА получило весной 2018 года. Идея появилось после аналогичных санкций в отношении России на чемпионатах мира по легкой атлетике. Из-за этого сомнительного пункта наша страна на двух Олимпиадах подряд выступала под флагом национального олимпийского комитета, а на чемпионатах мира в течение двух лет — под знаменами федераций и с разными неофициальными произведениями в качестве гимнов. В декабре 2022 года эти санкции закончились, но теперь вместо них действуют политические ограничения.

Помимо России и КНДР жертвами ВАДА становились Индонезия и Таиланд (но там претензии сняты очень быстро), а сейчас дисциплинарные дела заведены на Бермуды и ЮАР из-за несоответствия законодательств этих стран нового антидопинговому кодексу. При этом до сих пор идут споры, как трактовать понятие «крупнейшие соревнования», ведь теоретически Азиатские игры можно считать региональными стартами, менее престижными, чем чемпионаты мира и Олимпиады. И тогда ограничений по флагам на них быть не должно. И вообще законность действий ВАДА по наказанию целых стран вызывает огромные сомнения в плане соответствия этого принципа международному праву и духу деклараций ООН.