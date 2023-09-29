Паралимпийцев из России допустили к Играм в Париже. Но есть и ложка дегтя

Приостановка членства ПКР и нейтральный статус не позволяют назвать победу полной.

Пока МОК до сих пор «тянет резину» по поводу участия или неучастия россиян в Играх в Париже, в Международном паралимпийском комитете (МПК) уже приняли решение. И, можно сказать, с учетом предшествовавших событий даже приятно удивили, допустив россиян к ближайшей Паралимпиаде. Хотя, конечно, победу сложно назвать безоговорочной, ведь членство Паралимпийского комитета России (ПКР) в МПК приостановили, а спортсмены смогут соревноваться исключительно как индивидуальные атлеты в нейтральном статусе.

74:65 в нашу пользу

Хотя приостановка — это еще цветочки. Угроза полностью лишить членства Паралимпийский комитет России в МПК была более чем реальной. Об этом, в частности, говорил и глава ПКР Павел Рожков, заявивший о том, что членство России вообще может быть приостановлено навсегда. Но затем Рожков признал, что такие слова — это эмоции. Навсегда из международного паралимпийского движения нашу страну, конечно же, никто вычеркнуть не может. А вот на неопределенный и, вероятно, весьма долгий срок... По крайней мере, активная артподготовка в данном направлении велась. Так, достаточно сомнительное по своим полномочиям Международное объединение спортсменов Global Athlete накануне Генеральной ассамблеи и конференции МПК выступило с призывом «от тысяч спортсменов и 26 правительств» отстранить Россию и Белоруссию от Паралимпиады 2024 года в Париже.

Напомним, осенью 2022 года Генассамблея МПК приостанавливала членство ПКР в организации. Однако после апелляции российской стороны в мае 2023-го это решение было аннулировано. Сейчас же оппоненты попытались продавить еще более жесткое решение, но натолкнулись на сопротивление со стороны очень многих стран. «В мире проходят серьезные изменения, поэтому у нас есть надежда, что члены МПК — национальные паралимпийские комитеты Африки, Азии и Латинской Америки, а также некоторые международные спортивные федерации на генеральной ассамблее в Бахрейне могут все-таки нас поддержать больше. Потому что на прошлой генеральной ассамблее нам немного не хватило для положительного для нас решения — совсем чуть-чуть», — рассказывал Рожков «СЭ».

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Кстати, в Берлине за решение о приостановке было отдано 64 голоса, при 39 против и 16 воздержавшихся. Сейчас же в вопросе о лишении членства число наших сторонников, можно сказать, практически удвоилось — 74 голоса. А противники ПКР прибавили лишь один голос (65). При этом было и 13 воздержавшихся. Возможно, помог тот факт, что в Бахрейне, в отличие от Берлина, представители ПКР были представлены не по видеосвязи, а лично — сам Рожков, руководитель международного отдела и юрист организации.

В итоге удалось одержать пусть маленькую, но победу. Однако все же не полную — на голосовании № 2 после обеда сторонники приостановки членства ПКР продавили свое решение со счетом 90:56 при шести воздержавшихся.

Позитива все же больше

Тем не менее позитива с учетом ожиданий все же больше. Так, по словам Рожкова агентству ТАСС, за ПКР сохранили право заниматься подготовкой спортсменов к международным соревнованиям и Паралимпиаде 2024 года в Париже. Да-да, наших паралимпийцев к Играм в столице Франции все же допустят. «Из-за частичного отстранения ПКР теряет все права члена в МПК, однако ее спортсмены имеют право участвовать в индивидуальном и нейтральном качестве в Паралимпийских играх 2024 года в Париже», — гласит пресс-релиз Международного паралимпийского комитета.

Добавим, что проект критериев допуска россиян к соревнованиям есть, но окончательный вариант будет представлен позже. Очень хочется надеяться, что в нем не будет каких-то провокационных деклараций, которые помешают россиянам принять предлагаемые условия. Что касается приостановки членства ПКР, то это решение могут пересмотреть на генеральной ассамблее МПК в 2025 году.

«Это сбалансированное решение. Все мы знаем, что российской команде нельзя выступать под своим флагом, но, с другой стороны, спортсмены, которые готовились к международным стартам, у них будет возможность выступить на Паралимпийских играх. Конечно, нужно учитывать опыт прошлых лет, когда наших спортсменов с самих Игр попросили удалиться. Нужно внимательно отслеживать, чтобы та возможность, которая была предоставлена, не была обличена каким-то невыполнимыми требованиями для участия наших спортсменов. Отборочные старты уже прошли, и непонятно, как наши спортсмены будут отбираться», — в разговоре с «СЭ» не стал особо восторгаться решением паралимпийский чемпион и депутат Госдумы Михаил Терентьев.