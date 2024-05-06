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Художественная гимнастика

Сегодня, 15:19

Олимпийская чемпионка Татарева — о Крамаренко: «Такие рождаются один раз на миллион»

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Олимпийская чемпионка-2016 в групповом многоборье Анастасия Татарева заявила, что Лала Крамаренко сочетает в себе лучшие качества для художественной гимнастики.

«Такие, как Лала, рождаются один раз на миллион. Так сошлись звезды, что эта девочка несет в себе и эмоции, и пластику, и движения, и элементы, и харизму. Все это должно присутствовать в художественной гимнастике XXI века», — приводит слова Татаревой РИА Новости.

19-летняя Крамаренко на чемпионате России-2024 одержала победу в индивидуальном многоборье, а также стала обладательницей золотых медалей в упражнениях с мячом, булавой, обручем и лентой. Кроме того, в активе спортсменки победа в командном первенстве на чемпионате Европы-2021.

Источник: РИА Новости
Анастасия Татарева
Лала Крамаренко
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