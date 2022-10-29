Гавриленко заявила, что ей жаль завершившую карьеру гимнастку Полстяную

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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анна Гавриленко прокомментировала решение Елизаветы Полстяной завершить карьеру.
«Мне сложно все это комментировать, но со стороны ничего удивительного не произошло. Честно говоря, в нынешнее время уже сложно чему-то поражаться. Я даже скажу так: больше бы удивилась, если бы произошло по-другому и Полстяную оставили в сборной Латвии, позволив выступать. А ведь Елизавета не один год защищала честь страны.
Конечно, ничего хорошего в том, что политика вмешивается в спорт, нет, но у нас подобное происходит не первый год. Как бывшая спортсменка, понимаю, насколько обидно проходить через такое. Мне ее жалко. В то же время Полстяная могла продолжить тренироваться в России. Уверена, наша страна ее точно бы поддержала», — приводит RT слова Гавриленко.
В субботу, 29 октября Полстяная объявила о завершении карьеры. 19-летняя спортсменка родилась в России, но последние 4 года выступала за сборную Латвии. Из-за политической ситуации Латвия отказалась финансировать спортсменку для участия в международных соревнованиях, также латвийская федерация гимнастики требовала от Полстяной отказаться от российского гражданства.