Гавриленко заявила, что ей жаль завершившую карьеру гимнастку Полстяную

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анна Гавриленко прокомментировала решение Елизаветы Полстяной завершить карьеру.

«Мне сложно все это комментировать, но со стороны ничего удивительного не произошло. Честно говоря, в нынешнее время уже сложно чему-то поражаться. Я даже скажу так: больше бы удивилась, если бы произошло по-другому и Полстяную оставили в сборной Латвии, позволив выступать. А ведь Елизавета не один год защищала честь страны.

Конечно, ничего хорошего в том, что политика вмешивается в спорт, нет, но у нас подобное происходит не первый год. Как бывшая спортсменка, понимаю, насколько обидно проходить через такое. Мне ее жалко. В то же время Полстяная могла продолжить тренироваться в России. Уверена, наша страна ее точно бы поддержала», — приводит RT слова Гавриленко.

В субботу, 29 октября Полстяная объявила о завершении карьеры. 19-летняя спортсменка родилась в России, но последние 4 года выступала за сборную Латвии. Из-за политической ситуации Латвия отказалась финансировать спортсменку для участия в международных соревнованиях, также латвийская федерация гимнастики требовала от Полстяной отказаться от российского гражданства.