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Художественная гимнастика

Сегодня, 18:31

Батыршина — о скандале в Италии: «Я шокирована. Не ожидала, что такое может быть такое на уровне сборной»

Иван Шитик
Корреспондент
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Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина прокомментировала новость и том, что спортсменки сборной Италии подвергались систематическим унижениям со стороны тренерского штаба.

«Я шокирована, если честно. Не ожидала, что такое может быть такое на уровне сборной. Такого быть не должно.

Я не буду говорить за других, но у меня такого не было. Несмотря на то что я склонна к полноте, всю жизнь боролась с лишним весом, но все это было в рамках приличия.

На лишний вес указывали, шла бегать лишний кросс или отказываешь в себе в ужине. У нас было взвешивание три раза в день. И то только у тех, у кого существовала такая проблема.

В мое время нас взвешивали, записывали результаты в книжечку. Я могу отвечать за себя, но никаких унижений не было, к психологу никто не ходил. Такого быть не должно», — сказала Батыршина «Газете.Ru».

 
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Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/11/01/18933637.shtml
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