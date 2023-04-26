Гимнастка Максимова сообщила, что продолжает тренировки

Российская гимнастка Анастасия Максимова не исключает своего участия в олимпийском отборе. Она рассказала, что не останавливала свою подготовку.

«Я не прекращала тренироваться. Конечно, не в соревновательном режиме, но подготовку свою я не останавливала. Место в олимпийской команде на Игры-2024? Все возможно, посмотрим», — цитирует Максимову ТАСС.

31-летняя спортсменка является победительницей Олимпийских игр — 2016 в групповом многоборье, а также серебряным призером Игр-2020 в Токио. Спортсменка вошла в резервный состав российской команды по художественной гимнастике.