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Сегодня, 10:03

Гимнастка Максимова сообщила, что продолжает тренировки

Виктория Кравченко
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Российская гимнастка Анастасия Максимова не исключает своего участия в олимпийском отборе. Она рассказала, что не останавливала свою подготовку.

«Я не прекращала тренироваться. Конечно, не в соревновательном режиме, но подготовку свою я не останавливала. Место в олимпийской команде на Игры-2024? Все возможно, посмотрим», — цитирует Максимову ТАСС.

31-летняя спортсменка является победительницей Олимпийских игр — 2016 в групповом многоборье, а также серебряным призером Игр-2020 в Токио. Спортсменка вошла в резервный состав российской команды по художественной гимнастике.

Источник: https://tass.ru/sport/17612111
Анастасия Максимова
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