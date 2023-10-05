Гимнастка Торосян рассказала о перенесенном в 14 лет инсульте

Мастер спорта по художественной гимнастике Ангелина Торосян рассказала, как из-за первого тренера пережила инсульт в 14 лет.

«Когда я занималась у своего первого тренера, у нее был специфический подход к работе. Я была первым номером, из-за чего на меня было большое давление. У нас вид спорта достаточно травматичный, здоровых нет. Большинство своих травм я заработала из-за непрофессионального метода тренера, меня перетренировали. В совокупности всего, что происходило на тренировках, со мной случился инсульт, но узнала об этом только в 18 лет, когда училась на реабилитации. Как раз первой темой моего блога была перетренированность.

Изначально, я даже не заметила, что у меня был инсульт. Это случилось, когда мне было 14 лет. Просто после очередной сложной тренировки вернулась домой и отключилась. Через полчаса я проснулась и поняла, что не могу двигаться и говорить. Это продолжалось около 40 минут, затем речь стала возвращаться. На следующий день я рассказала об этом тренеру, к сожалению, она не смогла распознать, что это был инсульт. Поэтому мне не оказали должной помощи и лечения. На тренировке мне сказали не делать прыжки. Но никакого отдыха и реабилитации не было. Иногда до сих пор из-за этого у меня бывают проблемы с речью», — приводит слова Торосян Sport24.

Торосян — мастер спорта РФ по художественной гимнастике, чемпионка Москвы, победительница международных и всероссийских соревнований, воспитанница школы Олимпийского резерва № 74 под руководством Оксаны Скалдиной.