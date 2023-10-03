Дина Аверина: «У нас насыщенная жизнь, некогда думать о плохом»

Российская гимнастка Дина Аверина рассказала, как она и ее сестра Арина отвлекаются от негативных мыслей.

«Как отвлекаемся? Тренировки, соревнования, шоу, фотосессии, как-то так. У нас насыщенная жизнь, некогда думать о плохом, стараемся думать позитивно и надеемся на лучшее. На неспортивные мероприятия тоже зовут очень много, и рекламные роли, фотосессии для журналов. Мы с радостью всегда соглашаемся, как вдвоем, так и по одной. Анонсировать пока ничего не можем, надо следить за нашими социальными сетями и, мне кажется, будет небольшой сюрприз для многих», — приводит «РБ Спорт» слова спортсменки.

Российские гимнасты отстранены от участия в международных соревнованиях с марта 2022 года.

Дина Аверина — серебряный призер Олимпийских игр в Токио, 18-кратная чемпионка мира и 10-кратная чемпионка Европы.