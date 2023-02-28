Винер — о третьем месте Крамаренко в многоборье: «Расслабилась, потому что Аверины не выступали по полной программе»

Главный тренер сборной России Ирина Винер подвела итоги чемпионата России по художественной гимнастике.

«В индивидуальной программе было много сюрпризов. По усеченной программе выступали две Аверины. Они имели на это основание, так как был большой перерыв, нужный им для восстановления здоровья после Олимпийских игр, на чемпионате мира через полтора месяца после них, где они выиграли все, что можно. Поэтому была усеченная программа, но выступали очень хорошо. Были и в многоборье, и сегодня в отдельных видах. Аверины есть Аверины», — сказала Винер.

Также тренер объяснила причину третьего места Лалы Крамаренко в финале индивидуального многоборья:

«Лала Крамаренко увидела, что Аверины не выступают по полной программе и немножко расслабилась. Как только человек расслабляется, моментально на ее место встала Анечка Попова, 16-летняя девочка получила первое место, которое дало ей возможность выиграть финал многоборья. Сегодня все виды выиграла Лала, которая поняла, что никто не стоит на месте и никто не останавливается. Ряды смыкаются. Сегодня она выступала очень здорово, выиграла все четыре вида, что и требовалось доказать», — добавила она.

По итогам личного многоборья чемпионкой России стала 16-летняя Анна Попова — она набрала 158,350 балла. Второе место заняла Мария Борисова (155,050 балла), третье — Крамаренко (153,450).