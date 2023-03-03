Международная федерация гимнастики одобрила смену спортивного гражданства гимнастки Симаковой

3 марта, 23:29
Международная федерация гимнастики (FIG) утвердила смену спортивного гражданства бывшей спортсменки сборной России по художественной гимнастике Анастасии Симаковой, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу FIG.
Спортсменка сможет выступать за Германию с марта 2024 года, так как по правилам FIG смена спортивного гражданства становится действительной через год после принятия решения.
Симакова переехала в Германию летом 2022 года и получила гражданство этой страны.
Симаковой 18 лет. Летом 2019 года гимнастка выступала на первом в истории юниорском чемпионате мира, где завоевала две золотые медали.