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Художественная гимнастика

3 марта, 23:29

Международная федерация гимнастики одобрила смену спортивного гражданства гимнастки Симаковой

Мария Гусева
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Международная федерация гимнастики (FIG) утвердила смену спортивного гражданства бывшей спортсменки сборной России по художественной гимнастике Анастасии Симаковой, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу FIG.

Спортсменка сможет выступать за Германию с марта 2024 года, так как по правилам FIG смена спортивного гражданства становится действительной через год после принятия решения.

Симакова переехала в Германию летом 2022 года и получила гражданство этой страны.

Симаковой 18 лет. Летом 2019 года гимнастка выступала на первом в истории юниорском чемпионате мира, где завоевала две золотые медали.

Источник: ТАСС
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