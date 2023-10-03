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Художественная гимнастика

Сегодня, 12:28

Винер сообщила, что российских гимнасток не пустили на соревнования в Сингапур

Виктория Кравченко
Ирина Винер-Усманова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что россиянам не разрешили принять участия в детских соревнованиях по художественной гимнастике. Турнир проходит на территории Сингапура.

«Мы получили приглашение от Сингапура на детские соревнования, а на следующий день нам говорят, что руководство страны отказало. Хотя там только дети, даже нет взрослых соревнований», — цитирует Винер ТАСС.

В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Однако решение не распространяется на командные виды спорта.

Ирина Винер-Усманова
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