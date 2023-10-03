Винер заявила, что Россия не принимает выступление под нейтральным статусом

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер считает, что принять условия нейтрального статуса равносильно тому, чтобы сдаться. Она также считает, что российских спортсменов нужно защищать.

«Сейчас — белая форма, сдаемся, наши спортсмены разделены красной линией, идет охота на волков и щенков. Наши спортсмены разделены флажками на командные и индивидуальные, но мы не приглашены, как мы можем говорить, что мы там будем участвовать? Зачем мы поедем, если там не будет ни одного болельщика, кто поднимет флаг и будет скандировать гимн?» — цитирует Винер РИА «Новости».

Ранее она сообщила, что российских гимнасток не пустили на соревнования в Сингапур.