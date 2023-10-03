Винер заявила, что Россия не принимает выступление под нейтральным статусом

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер считает, что принять условия нейтрального статуса равносильно тому, чтобы сдаться. Она также считает, что российских спортсменов нужно защищать.
«Сейчас — белая форма, сдаемся, наши спортсмены разделены красной линией, идет охота на волков и щенков. Наши спортсмены разделены флажками на командные и индивидуальные, но мы не приглашены, как мы можем говорить, что мы там будем участвовать? Зачем мы поедем, если там не будет ни одного болельщика, кто поднимет флаг и будет скандировать гимн?» — цитирует Винер РИА «Новости».
Ранее она сообщила, что российских гимнасток не пустили на соревнования в Сингапур.