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Художественная гимнастика

Сегодня, 12:39

Винер заявила, что Россия не принимает выступление под нейтральным статусом

Виктория Кравченко
Ирина Винер-Усманова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер считает, что принять условия нейтрального статуса равносильно тому, чтобы сдаться. Она также считает, что российских спортсменов нужно защищать.

«Сейчас — белая форма, сдаемся, наши спортсмены разделены красной линией, идет охота на волков и щенков. Наши спортсмены разделены флажками на командные и индивидуальные, но мы не приглашены, как мы можем говорить, что мы там будем участвовать? Зачем мы поедем, если там не будет ни одного болельщика, кто поднимет флаг и будет скандировать гимн?» — цитирует Винер РИА «Новости».

Ранее она сообщила, что российских гимнасток не пустили на соревнования в Сингапур.

В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Однако решение не распространяется на командные виды спорта.
Источник: https://rsport.ria.ru/20231003/viner-1900138367.html?in=l
Ирина Винер-Усманова
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Винер сообщила, что российских гимнасток не пустили на соревнования в Сингапур