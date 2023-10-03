Арина Аверина: «Мы общаемся с девочками из других стран, но тему с отстранением не обсуждаем»

Российская гимнастка Арина Аверина рассказала, что они с сестрой Диной общаются со спортсменками из других стран.

«Общаемся с девочками из других стран, поддерживаем их, поздравляем с соревнованиями, с победами. Общение как было, так и есть. Текущую ситуацию особо не обсуждаем, не затрагиваем эту тему. Они нас поддерживают, мы — их, поздравляем друг друга с победами, и все», — приводит «РБ Спорт» слова спортсменки.

Российские гимнасты отстранены от участия в международных соревнованиях с марта 2022 года.

Арина Аверина является пятикратной чемпионкой мира, 9-кратной чемпионкой Европы и трехкратной абсолютной чемпионкой России. Ее сестра Дина — серебряный призер Олимпийских игр в Токио, 18-кратная чемпионка мира и 10-кратная чемпионка Европы.