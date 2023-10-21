Артемьев назвал регби самым успешным из командных видов спорта в России

Председатель высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев подвел итоги матча сборной России против команды «Барбарианс», собранной из легионеров.

«Встреча сборной подводит черту под первой частью чемпионата России. Мы очень гордимся нашим чемпионатом, здесь любая команда может обыграть любую, а это именно то, что надо нашим болельщикам. Что касается сегодняшнего матча, то сборной противостоял очень сильный соперник. В «Русских Барбарианс» собраны практически все лучшие игроки ЮАР из тех, кто не попал в свою сборную», — цитирует Артемьева Metaratings.ru.

Также он высказался о достижениях россиян в регби.

«Если брать достижения именно европейские, то регби — пожалуй, самый успешный из командных видов спорта в России», — добавил Артемьев.

Сборная России по регби в товарищеском матче уступила команде «Барбарианс», составленной из легионеров чемпионата страны, со счетом 21:25.